La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que l’executiu de Salvador Illa i Esquerra Republicana estan immersos en la negociació per als pressupostos del 2026, i que ho fan sobre “partides pressupostàries concretes”. “Hem començat a treballar a l’àmbit pressupostari específicament i en partides pressupostàries concretes”, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha apel·lat a la discreció perquè les converses puguin acabar amb un acord per als comptes de la Generalitat. “Anunciarem els acords quan siguin certs, no especularem”, ha afegit, per evitar donar detalls sobre el com i el quan de les reunions amb els republicans, però ha subratllat que les negociacions són “fluides”. De fet, fonts de la formació republicana han assenyalat a El Món que les últimes dues setmanes s’han posat en marxa grups temàtics per treballar els comptes.
Això es produeix després que el Govern i ERC van arribar a un acord perquè Illa retirés el projecte de pressupostos amb l’objectiu de tenir en vigor un nou projecte en l’actual període de sessions, que finalitza al juliol. Els d’Oriol Junqueras van flexibilitzar la posició respecte a la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat després de l’acord, i es van mostrar favorables a abordar altres avenços en la sobirania de Catalunya inclosos en l’acord d’investidura, uns acords que Paneque ha reiterat que compliran. “Totes aquestes qüestions les volem treballar, totes les volem complir, en el període que ens vam marcar, que era aquesta legislatura”, i encara que s’avanci en paral·lel per a aquests altres acords, les negociacions amb ERC per als Pressupostos, ha dit, se centren exclusivament als comptes.
“Les negociacions pressupostàries i l’acord a què arribem amb Esquerra és que s’emmarcarien en l’àmbit pressupostari, i aquestes són les feines que estem fent ara. En paral·lel, continuem treballant i no deixem de banda altres qüestions. Tenen altres calendaris diferents”, ha exposat Paneque. El mateix Junqueras, sense donar detalls de la negociació, ha dit aquest matí en una entrevista a RNE que el seu partit està disposat a garantir l’estabilitat política a Catalunya, i també a l’Estat espanyol, sempre que els socialistes “compleixin els seus compromisos”. “Estem a favor de les estabilitats i que hi hagi pressupostos a Catalunya i a Espanya”, ha defensat. En aquest sentit, la portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, ha deixat clar que la seva formació “no s’aixeca de la taula” i, a més, “no deixarà de negociar avenços en sobirania”, que, a diferència del que ha dit Paneque, han d’anar lligats a les negociacions per al pressupost. “Estem oberts a què ens plantegin assoliments en sobirania i no en renunciem a cap”, ha remarcat.
ERC s’obre a un traspàs de la prestació per desocupació però manté l’exigència de l’IRPF
A més, Capella s’ha mostrat favorable a un possible traspàs de la prestació per desocupació del govern espanyol a la Generalitat, en el marc de les negociacions amb els socialistes sobre els comptes, però ha deixat clar que aquestes propostes no poden suposar cap renúncia al traspàs de l’IRPF que van acordar per a la investidura de Salvador Illa. “No estic dient que es neguin l’un amb l’altre. Estic dient que tot és sobiranies a assolir i que no en renunciem a cap. Algunes estan més treballades i d’altres no”, ha defensat. Tot i això, ha exposat que el traspàs de la prestació per desocupació requereix haver-lo treballat abans d’executar-lo: “Qui ha de fer propostes és qui ha de treballar perquè es facin possibles”, ha dit en referència als socialistes, i ha evidenciat que estan a l’expectativa dels que pugui proposar durant la negociació pressupostària.
Tensió amb els Comuns per la instrucció de les altes mèdiques
Amb el grup dels Comuns, el Govern sí que va aconseguir un acord en el projecte inicial, que en retirar-se, els de Jéssica Albiach van advertir que renegociarien, i les dues parts van acordar que el que s’havia pactat llavors es mantindria. Un dels acords era que no s’aplicarien els incentius als CAP per a les baixes laborals, cosa que s’ha començat a posar en marxa, i que segons els Comuns incompleix el que s’ha pactat, en contra del que pensa el Govern. “Enviem un missatge molt clar: tenen temps, però això s’ha de revertir. I, evidentment, el nostre vot final als Pressupostos estarà condicionat que aquesta pràctica que nosaltres no compartim sigui real o no”, ha sostingut.
Paneque ha insistit que “el criteri mèdic continua sent l’únic que guia les baixes mèdiques”, i que l’únic que s’ha fet des del Govern és donar recursos als centres d’atenció primària per agilitzar les proves diagnòstiques. “S’hi incorporen millores perquè persones que estiguin en situació d’espera de proves mèdiques especialitzades siguin en el menor temps possible”, ha defensat la consellera. ERC, per la seva banda, ha sostingut que no amenaçarà de no donar suport als comptes si no es reverteixen aquestes mesures, però ha exigit al Govern que els modifiquin: “Si no rectifiquen ja direm el que hàgim de dir, però crec que rectificaran, i en algun moment la consellera ho apuntava. Esperem que ho facin”, ha afegit Capella.