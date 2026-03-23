Gobierno y ERC abren esta semana una nueva ronda de conversaciones

Es la primera vez que un Gobierno retira unos presupuestos del Parlamento. Lo ha hecho el presidente Salvador Illa, tras diferentes reuniones contrarreloj la semana pasada con ERC para intentar desbloquear las negociaciones. El ejecutivo ha retirado las cuentas para ganar tiempo e intentar convencer a los republicanos, que ya no fijan la recaudación del IRPF como una línea roja. Es un aspecto “muy importante”, ha reiterado Oriol Junqueras al ser preguntado por la cuestión. El portavoz de ERC en el Parlamento, Isaac Albert, ha detallado que los republicanos volverán a reunirse con el Gobierno esta semana en un nuevo intento de negociar y fija ahora “ganar espacios de soberanía” como el elemento central de la negociación.

«Si Cataluña gana en espacios de soberanía, habrá presupuestos», ha dicho el republicano, que fija nuevos objetivos. El partido de Junqueras reclamará que el Estado “deje de tener espacios de poder en Cataluña”, según Albert. Las carteras deben poder gobernarse desde la “proximidad” del territorio, ha añadido. El portavoz se expresa en la línea del líder de la formación republicana, que en diferentes entrevistas ha pedido al Gobierno que ofrezca una alternativa “mejor” a la recaudación del IRPF si quiere llegar a un acuerdo.

Días más tarde, Albert ha remarcado que las nuevas conversaciones profundizarán tanto en las cuentas del ejecutivo como en otros asuntos que tienen menos relación. «Comenzamos a hablar en los próximos días con la idea de trabajar el presupuesto y trabajar los asuntos que pueden ir vinculados y paralelos al presupuesto», ha remarcado. Los republicanos no concretan de qué asuntos hablan, si bien Albert ha dejado caer algunas pistas desde el atril. El ingreso mínimo vital “puede tener recorrido”, ha remarcado, rebajando, en todo caso, las expectativas. «No estamos aquí en estos momentos, estamos al inicio de este proceso y veremos cómo avanzamos los próximos días», ha resumido.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, atiende a los medios / ACN

Sin calendario, según ERC

Los republicanos prefieren no hablar de fechas concretas, un aspecto que el Gobierno sí hace. La consejera de Economía, Alícia Romero, que en los últimos días ha presionado con diferentes entrevistas para que hubiera acuerdo, fija abril o mayo como posible fecha para aprobar las cuentas. Albert considera que poner fechas es hacerlos “prisioneros” del calendario y ha rechazado abrir este escenario. En este sentido, ERC cita los eventos de la semana pasada, en que el PSC se ha visto obligado a retirar los presupuestos.

Mientras tanto, el PSC mantiene los cantos de sirena hacia ERC. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha reivindicado la relación con los republicanos de “absolutamente estratégica” y ha remarcado que la confianza no está dañada porque “nadie se ha levantado de la mesa”. En este sentido, el presidente Salvador Illa ha pedido al gobierno que cumpla con su palabra, refiriéndose a un posible apoyo a las cuentas, y ERC le ha recordado que hay pactos que no se han materializado.