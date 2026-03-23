Govern i ERC obren aquesta setmana una nova ronda de converses

És el primer cop que un Govern retira uns pressupostos del Parlament. Ho ha fet el president Salvador Illa, després de diferents reunions a contrarellotge la setmana passada amb ERC per mirar de desencallar les negociacions. L’executiu ha retirat els comptes per guanyar temps i intentar convèncer els republicans, que ja no fixen la recaptació de l’IRPF com una línia vermella. És un aspecte “molt important”, ha reiterat Oriol Junqueras en ser preguntat per la qüestió. El portaveu d’ERC al Parlament, Isaac Albert, ha detallat que els republicans tornaran a reunir-se amb el Govern aquesta setmana en un nou embat negociar i fixa ara “guanyar espais de sobirania” com l’element central de la negociació.
“Si Catalunya guanya en espais de sobirania, hi haurà pressupostos”, ha dit el republicà, que fixa nous objectius. El partit de Junqueras reclamarà que l’Estat “deixi de tenir espais de poder a Catalunya”, segons Albert. Les carteres s’han de poder governar des de la “proximitat” del territori, ha afegit. El portaveu s’expressa en la línia del líder de la formació republicana, que en diferents entrevistes ha demanat al Govern que ofereixi una alternativa “millor” a la recaptació de l’IRPF si vol arribar a un acord.
Dies més tard, Albert ha remarcat que les noves converses aprofundiran tant en els comptes de l’executiu com en altres carpetes que hi tenen menys relació. “Comencem a parlar-ne els pròxims dies amb la idea de treballar el pressupost i treballar les carpetes que poden anar vinculades i paral·leles al pressupost”, ha remarcat. Els republicans no concreten de quines carpetes parlen, si bé Albert ha deixat anar algunes pistes des del faristol. L’ingrés mínim vital “pot tenir recorregut”, ha remarcat, rebaixant, en tot cas, les expectatives. “No som aquí en aquests moments, som a l’inici d’aquest procés i veurem com avancem els pròxims dies”, ha resumit.
Sense calendari, segons ERC
Els republicans prefereixen no parlar de dates concretes, un aspecte que el Govern sí que fa. La consellera d’Economia, Alícia Romero, que els darrers dies ha pressionat amb diferents entrevistes perquè hi hagués acord, fixa abril o maig com a possible data per aprovar els comptes. Albert considera que posar dates és fer-los “presoners” del calendari i ha rebutjat obrir aquest escenari. En aquest sentit, ERC cita els esdeveniments de la setmana passada, en què el PSC s’ha vist obligar a retirar els pressupostos.
Mentrestant, el PSC manté els cants de sirena cap a ERC. La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha reivindicat la relació amb els republicans d’”absolutament estratègica” i ha remarcat que la confiança no està tocada perquè “ningú s’ha aixecat de la taula”. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha demanat al govern que compleixi amb la seva paraula, referint-se a un possible suport als comptes, i ERC li ha recordat que hi ha pactes que no s’han materialitzat.