El govern espanyol qualifica de “molt positiu” el balanç del diàleg

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha qualificat com “molt positiu” el balanç des que fa un any el govern estatal va reprendre la taula de diàleg amb el Govern de la Generalitat de Catalunya al mateix temps que ha afirmat que estan centrats en la col·laboració “lleial” entre administracions i continuen avançant en la senda dels acords marcats.

Rodríguez s’ha expressat d’aquesta manera en ser preguntada per l’avaluació que fa des que es van reprendre les reunions entre el el govern espanyol i el català –el mes de setembre de 2021–, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrat aquest dimarts.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la compareixença pel Catalangate / Congrés dels Diputats

Retorn a la “normalitat”

Així, ha indicat que “ha resultat molt positiu haver obert aquesta normalitat amb Catalunya” i ha recordat que fa una setmanes, a finals del mes de juliol es va produir una nova trobada en el qual es van dur a terme “treballs preparatoris” per a continuar “el camí de l’entesa” amb el Govern de la Generalitat.

El passat 27 de juliol es va produir una reunió de la taula de diàleg a Madrid en la qual es van aconseguir dos acords, un per a superar la “judicialització” i un altre per a “protegir l’impuls” del català, segons van informar totes dues delegacions en aquell moment.

Demanen al Govern atendre les necessitats de la gent

Rodríguez ha indicat que aquesta senda de l’entesa amb l’Executiu català en aquests moments passa per “atendre la gestió de l’ordinari i de les coses importants”, segons ha apuntat. Així, ha afirmat que tant Catalunya com el conjunt d’Espanya necessita que el Govern atengui les prioritats “que afecten la vida de la gent” i per tant en aquesta labor estan centrats.