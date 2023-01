Sánchez insisteix que el Procés ha acabat: “Ni unitat, ni confrontació”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en la idea que el Procés independentista ha acabat. Ho ha fet des del faristol del Senat, on ha dit que el Procés “estava basat en la unitat independentista” que “no existeix”, en una unilateralitat, “que tampoc”, i en “la confrontació que ha deixat pas a una taula de diàleg“. Sobre aquesta taula, de fet, ha dit que “és símbol d’una fase d’entesa que reconstrueixi la convivència danyada durant els anys”. Tot i admetre que el moviment independentista té “presència, força i existeix”, el president espanyol ha dit que “una altra cosa és el Procés”.

Sánchez ha fet aquestes afirmacions on ha matisat el sentit de la polèmica frase que va provocar una manifestació en el marc de la cimera hispanofrancesa en resposta a la intervenció de la portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès, que l’ha avisat que “el conflicte polític amb Catalunya no s’ha acabat”. De fet, li ha etzibat que “malgrat els seus esforços i els del seu govern, continua molt viu”, perquè “sense solucions polítiques no es pot parlar de la fi de res”.

La portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortés / ACN

Fa seva la proposta d’Illa d’una taula de diàleg entre catalans

En la resposta, el president espanyol ha fet referència a una de les demandes reiterades de Salvador Illa, líder del PSC, la taula de diàleg entre partits catalans. Sánchez ha insistit que “seria bo” que el president del Govern, Pere Aragonès, s’obrís a aquesta iniciativa i creés “una taula de diàleg amb la resta de partits catalans” i en especial amb el PSC, que “defensa la unitat amb la resta d’espanyols”. “A vegades em critiquen que vull trencar Espanya, però no sembla que Salvador Illa vulgui trencar Espanya i Catalunya sinó que vol convèncer i vèncer democràticament els que no representen la voluntat de la societat catalana de conviure”, ha conclòs.