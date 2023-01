La premsa francesa ignora la cimera de Sánchez i Macron

La premsa francesa ha ignorat la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Mentre a Catalunya i a l’estat espanyol la trobada omple titulars, anàlisis i editorials, els mitjans francesos dediquen les seves portades a la manifestació massiva dels sindicats contra la polèmica reforma de les pensions que impulsa el president francès. Diaris com Le Monde, Libération o Le Parisien ni esmenten la cimera a la seva portada en paper. Tampoc li donen cap espai destacat a les seves pàgines web.

Portada de la web de Le Monde

La protesta a França, que ha mobilitzat dos milions de persones a tot el país, segons els sindicats, és el tema estrella al país, molt més preocupat pels efectes pràctics de la reforma de les pensions que del simbolisme del Tractat d’Amistat amb Espanya, que preveu un reforç de les relacions bilaterals en qüestions clau com les migracions, defensa o energia, però que a l’hora de la veritat només es veuen com un gest de cara a la galeria en un moment en el qual les relacions amb Alemanya estan més distants que mai.

Macron ignora els sindicats i no tocarà la reforma de la pensions

El govern francès ha decidit, de moment, aguantar el pols als sindicats i es resisteix a negociar canvis, una actitud que la premsa li ha recriminat. “Des de Barcelona, on ha desplaçat 11 ministres per signar un ‘tractat d’amistat i cooperació’, Emmanuel Macron gairebé no es va immutar per la forta mobilització contra la seva reforma de les pensions”, li etziba Libération. Per la seva banda, Le Monde destaca el difícil paper que tindran els ministres de Macron per justificar una reforma molt impopular que li pot passar factura.

Portada web de Libération

Els principals sindicats de França han anunciat una nova manifestació pel pròxim 31 de gener. La Confederació Francesa Democràtica del Treball (CFDT), Força Obrera i la Confederació General del Treball (CGT), els sindicats majoritaris del país, i la Unió Nacional de Sindicats Autònoms (Unsa), Solidaris, la Confederació Francesa de Treballadors Cristians (CFTC) i la Federació Sindical Unitària (FSU) faran pinya per omplir els carrers per pressionar Macron i no descarten anar a la vaga.