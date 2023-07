A menys de 10 dies per les eleccions estatals del 23-J, cada vegada està més clar que la majoria absoluta es jugarà en un grapat d’escons. Les últimes enquestes certifiquen que el bloc PSOE-Sumar està estancat i només el PP sembla tenir un rumb clar. Els populars, que des del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez ha capgirat els sondejos, podrien arribar a obtenir entre 145 i 150 diputats, segons l’enquesta, mentre que Vox rondaria els 30 diputats, suficients per arribar a la majoria absoluta.

Per la seva banda, el bloc de l’esquerra està desconcertat i abatut. L’acció del govern PSOE-Unides Podem de la passada legislatura no només no es tradueix en una millora dels resultats electorals, sinó que tindran feina per mantenir-los. Ara mateix, el PSOE està al voltant dels 105-110 escons, mentre que Sumar igualaria els resultats d’UP i n’obtindria al voltant de 35. Això fa que, si finalment la dreta no arriba a la majoria, Sánchez dependria dels tres partits independentistes catalans per sortir reelegit.

16 escons que valen una majoria absoluta

Segons l’enquesta de Sigma Dos per a El Mundo –feta a gairebé 8.700 persones entre el 8 i el 14 juliol– hi ha 26 escons en disputa per menys de 4.000 vots, dels quals 16 es juguen directament entre els blocs d’esquerra i dreta. A la Corunya, Guipúscoa, Osca, La Rioja i Múrcia el PP i el PSOE es juguen un diputat, mentre que a Burgos, Castelló, Almeria, Albacete, Ciudad Real i Huelva són Vox i els socialistes qui se’l disputen. A Lugo, Màlaga i Gran Canària Sumar se’ls juga amb el PP i a València els de Yolanda Díaz disputaran un altre escó a Vox.

Escons en joc segons l’enquesta elaborada per Sigma Dos per a El Mundo / El Mundo

Llistat de tots escons que estan en joc el 23-J

La Corunya: PP vs PSOE

Lugo: Sumar vs PSOE

Biscaia: EH Bildu vs PP

Guipúscoa: PSOE vs PP

Osca: PP vs PSOE

Barcelona: Sumar vs PSOE

Tarragona: ERC vs Junts

Salamanca: PP vs Vox

Valladolid: Vox vs PP

Burgos: Vox vs PSOE

La Rioja: PP vs PSOE

Madrid: Sumar vs PSOE

Teruel: PP vs Teruel Ex

Castelló: Vox vs PSOE

València: Sumar vs Vox

Alacant: Sumar vs PSOE

Múrcia: PSOE vs PP

Almeria: PSOE vs Vox

Albacete: Vox vs PSOE

C. Real: PSOE vs Vox

Còrdoba: PSOE vs Sumar

Huelva: Vox vs PSOE

Càdis: PSOE vs AA

Màlaga: Sumar vs PP

SC Tenerife: Sumar vs CC

GCanaria: PP vs Sumar

Sánchez no llença la tovallola

El president espanyol, Pedro Sánchez, es resisteix a donar la batalla per perduda. En una entrevista. RNE, el dirigent socialista ha assegurat que està “convençut” que el PSOE serà la “primera força” el 23-J. De moment cap enquesta apunta a aquesta possibilitat excepte el CIS, que sempre cuina les enquestes amb un clar biaix socialista. El PSOE ha canviat l’estratègia de campanya i ara centra els seus esforços en els escons clau.

Sánchez ha reconegut que haurà de governar amb Yolanda Díaz, però encara es resisteix a parlar de pactes amb la resta de partits, en especial els independentistes. “Els ciutadans han de ser conscients que tenen dues opcions de govern: un del PSOE amb el partit de Yolanda Díaz, o un de Feijóo amb Abascal”, ha dit. En les seves últimes intervencions, el president espanyol ha renegat d’ERC i Bildu, que la passada legislatura li van aprovar moltes lleis, per frenar la fuga de vots cap al PP.