Puigdemont: “Borrell sembla que vagi restret de fa dies”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha ironitzat amb l’actitud de Josep Borrell, l’ambaixador de la Unió Europea, quan es dirigeix als eurodiputats independentistes. “Només cal veure la cara que posa quan es dirigeix a Toni Comín, amb aquella cara que semla que vagi restret de fa dies”, ha descrit. Així ho ha dit en el torn de debat després de la presentació de la seva candidatura a la presidència del Consell per la República a l’assemblea de representants de l’entitat que se celebra a Canet del Rosselló, la Catalunya Nord, aquest dissabte.

Puigdemont ha exposat els èxits de la seva estratègia paradiplomàtica internacional. “Fem feina i fem molt mal”, ha clamat. Com exemple, ha posat les paraules de Josep Borrell, alt representant i vicepresident de la Comissió Europea quan es dirigeix a respondre l’eurodiputat i exconseller de Salut, Toni Comín, al Parlament Europeu.

L’alt representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell / ACN

Estira-i-arronsa

Ha estat una ironia força agraïda pels diputats de l’entitat a l’exili i més en una setmana on Borrell ha tingut un record pel president Puigdemont arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Borrell va assegurar dilluns d’aquesta setmana, en una compareixença institucional en seu de la Unió Europea, que “gràcies a déu Zelenski no és el tipus de líder que s’escapa amagat en un cotxe” en referència a la manera com Puigdemont va marxar de Catalunya el 2017 per evitar ser empresonat. “Ell es quedarà allà resistint”, va continuar Borrell després de fer aquesta referència implícita cap a Puigdemont.

Aquestes declaracions van coincidir amb la roda de premsa de Junts per Catalunya en què la vicepresidenta i portaveu, Elsa Artadi, ha carregat contra Borrell. Artadi ha assegurat que “el càrrec que ocupa és un lloc que li queda gran” i caldrà “revisar el seu paper” com a alt representant d’Exteriors un cop acabi la crisi a Ucraïna que va començar ara fa deu dies. El Govern també va lamentar aquestes paraules, Borrell va contraatacar dies després en una entrevista a la Cadena Ser replicant que no perd “ni un segon en pensar en Puigdemont”.