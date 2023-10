L’ANC exigeix declarar independència el mateix dia que s’aprovi l’amnistia

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha recordat la importància del que va passar ara fa sis anys a Catalunya, quan el poble va votar per la independència en el referèndum. Així doncs, per a Feliu, la independència ha de fer-se des de Catalunya, per la qual cosa “si en el Congrés hi ha una llei d’amnistia, el mateix dia que s’aprovi, en el Parlament ha de ressonar la independència”. En l’acte que ha organitzat aquest diumenge l’Assamblea, un miler de persones s’han concentrat per escoltar els parlaments de Feliu, del membre de Meridiana Resisteix Nacho Pallàs i dels activistes Júlia Balas i Marcel Vivet. Entre la multitud s’han pogut veure alguns manifestants cridant Independència i subjectant cartells amb missatges com a Independència o eleccions davant de l’escenari amb la lona amb el lema 1-O Urquinaona, el camí cap a la independència.

“Si el Govern i aquest Parlament, del 52% de vots independentistes, no s’atreveixen a fer-ho o no volen, que convoquin eleccions i donin veu a un Parlament lliure, triat per un poble assedegat de llibertat. Que convoquin eleccions si no volen fer la independència”, ha exigit Feliu. “Si no s’atreveixen, eleccions”, ha continuat la presidenta de l’ANC. La manifestació ha començat amb un acte polític a la plaça Urquinaona, epicentre de les protestes contra la sentència del procés, i ha acabat a la plaça Sant Jaume. Enmig han fet una parada davant de la comissaria de Via Laietana, on han llançat urnes en miniatura i paperetes del referèndum. Els activistes també han llançat els retrats de Pedro Sánchez, Felip VI, Mariano Rajoy i el jutge Manuel Marchena en un contenidor cremat.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, durant la manifestació per l’1-O / ACN

Prous “pactes històrics”

“No volem més suposats moments històrics ni pactes històrics. Tenim el calendari ple de dates històriques. L’única data que volem històrica és la independència. No volem més pactes històrics ni flegmes històriques”, ha expressat Feliu. Després de recordar l’1-O i els altercats de tardor del 2019 en plaça Urquinaona, la presidenta de l’Assemblea s’ha mostrat crítica amb l’actuació dels partits independentistes, sense citar-los, i ha lamentat que en la resolució aprovada aquesta setmana en el Parlament sobre l’amnistia i el referèndum no sortís la paraula independència.