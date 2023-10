La ANC exige declarar independencia el mismo día que se apruebe la amnistía

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha recordado la importancia del que pasó ahora hace seis años en Cataluña, cuando el pueblo votó por la independencia en el referéndum. Así pues, para Feliu, la independencia tiene que hacerse desde Cataluña, por lo cual «si en el Congreso hay una ley de amnistía, el mismo día que se apruebe, en el Parlamento tiene que resonar la independencia». En el acto que ha organizado este domingo el Assamblea, medio millar de personas se han concentrado para escuchar los parlamentos de Feliu, del miembro de Meridiana Resisteix Nacho Pallàs y de los activistas Júlia Balas y Marcel Vivet. Entre la multitud se han podido ver algunos manifestantes gritando Independencia y sujetando carteles con mensajes como Independencia o elecciones ante el escenario con la lona con el lema 1-O Urquinaona, el camino hacia la independencia .

«Si el Gobierno y este Parlamento, del 52% de votos independentistas, no se atreven a hacerlo o no vuelan, que convoquen elecciones y den voz en un Parlamento libre, elegido por un pueblo sediento de libertad. Que convoquen elecciones si no quieren hacer la independencia», ha exigido Feliu. “Si no se atreven, elecciones”, ha continuado la presidenta de la ANC. La manifestación ha empezado con un acto político a la plaza Urquinaona, epicentro de las protestas contra la sentencia del proceso, y ha acabado a la plaza San Jaime. En medio han hecho una parada ante la comisaría de vía Laietana, donde han lanzado urnas en miniatura y papeletas del referéndum. Los activistas también han lanzado los retratos de Pedro Sánchez, Felipe VI, Mariano Rajoy y el juez Manuel Marchena en un contenedor quemado.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, durante la manifestación por el 1-O / ACN

No más «pactos históricos»

«No volamos más supuestos momentos históricos ni pactos históricos. Tenemos el calendario lleno de fechas históricas. La única fecha que volamos histórica es la independencia. No volamos más pactos históricos ni flemas históricas», ha expresado Feliu. Después de recordar el 1-O y los altercados de otoño del 2019 en plaza Urquinaona, la presidenta de la Asamblea se ha mostrado crítica con la actuación de los partidos independentistas, sin citarlos, y ha lamentado que en la resolución aprobada esta semana en el Parlamento sobre la amnistía y el referéndum no saliera la palabra independencia.