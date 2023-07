Escàndol al Regne Unit: 50 diputats ocultaven accions en grans empreses

Nou escàndol parlamentari al Regne Unit. Segons una investigació publicada per The Guardian, més de 50 diputats tenen accions en secret en importants empreses que podrien suposar un conflicte d’interessos. Tot i això, no implica un incompliment de la normativa sobre publicitat dels béns personals de la Cambra dels Comuns, segons una recerca publicada per.

Entre els diputats descoberts pel diari britànic s’hi pot trobar a l’exprimera ministra britànica, Theresa May, el president de la Comissió de Medi Ambient de la Cambra dels Comuns, Robert Goodwill, o l’exministre d’Educació Gavin Williamson. Aquests són tres exemples de diputats que, a través de persones molt pròximes, accions en bancs, constructores, empreses de la indústria militar, elèctriques o supermercats.

S’han de declarar les accions a partir de les 70.000 lliures

Tot i que èticament no sigui correcte tenir aquestes accions perquè poden constituir un conflicte d’interessos, la normativa parlamentària britànica no ho penalitza. Concretament, la norma, vigent des de 2015, obliga els diputats a declarar les accions que tinguin en empreses quan suposin més del 15% del seu patrimoni o quan el seu valor superi les 70.000 lliures (82.100 euros) en una empresa un llistó que està massa alt per a organitzacions de defensa de la transparència. La xifra, per exemple, dista molt del mínim fixat en països com els Estats Units, on està en 1.000 dòlars. A més, la normativa parlamentària obliga a declarar accions que puguin implicar raonablement un conflicte d’interessos, encara que queda a criteri del mateix diputat.

“Si un diputat té accions en una empresa afectada per la legislació que es tramita en el Parlament és inevitable una tensió entre la protecció dels seus assumptes personals i defensar el bé públic. Disposar d’aquests detalls obertament és clau per a evitar un abús de càrrec públic”, ha argumentat el director de recerca de Transparència Internacional Regne Unit, Steve Goodrich, que adverteix que aquest conflicte afecta lleis fonamentals sobre habitatge, canvi climàtic o carestia de la vida.

Altres noms que apareixen són els del diputat conservador Desmond Swayne; la portaveu laborista sobre Finances, Seema Malhotra, o el portaveu del Partit Nacional Escocès, Brendan O’Hara, les accions del qual estan per sota del límit d’aquestes 70.000 lliures.

Sunak va vendre les seves accions

Aquesta investigació revela que l’actual primer ministre britànic, Rishi Sunak, tenia accions en la Xarxa Elèctrica Nacional fins dos dies abans de ser elegit candidat del Partit Conservador per la seva circumscripció. Sunak ha explicat que és un fideïcomís el que controla les seves inversions des de juliol de 2019.

Theresa May, per la seva part, tenia accions en la petroliera BP quan ocupava el càrrec de ministra de l’Interior i el seu marit tenia accions a BP, Barclays, BT i Centrica. Quatre mesos després de ser nomenada primera ministra aquestes accions estaven sota control d’un fideïcomís, però abans, quan encara era ministra de l’Interior, es va reunir amb representants de BP quan el seu marit encara tenia accions no declarades públicament en l’empresa. “Theresa May rebutja qualsevol insinuació que hagi incomplert la normativa parlamentària o el codi ministerial pels interessos econòmics del seu marit en BT”, ha aclarit un portaveu de May que ha recordat que durant el seu mandat es van aprovar lleis que no afavorien a BT.

L’article de The Guardian és el resultat de sis mesos de recerca i de nombrosos tràmits amb els registres per a aconseguir les dades en brut que no sempre són fàcils. “És molt preocupant que sigui tan difícil descobrir qui té accions d’empreses de capital obert en aquest país que les converteix en secretes en la pràctica”, s’ha lamentat la directora executiva de Spotlight on Corruption (Focus en la Corrupció), Susan Hawley.