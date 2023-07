Escándalo en el Reino Unido: 50 diputados ocultaban acciones en grandes empresas

Nuevo escándalo parlamentario al Reino Unido. Según una investigación publicada por The Guardian , más de 50 diputados tienen acciones en secreto en importantes empresas que podrían suponer un conflicto de intereses. Aun así, no implica un incumplimiento de la normativa sobre publicidad de los bienes personales de la Cámara de los Comunes, según una investigación publicada por.

Entre los diputados descubiertos por el diario británico se puede encontrar la exprimera ministra británica, Theresa May, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de los Comunes, Robert Goodwill, o el exministro de Educación, Gavin Williamson. Estos son tres ejemplos de diputados que, a través de personas muy próximas, acciones en bancos, constructoras, empresas de la industria militar, eléctricas o supermercados.

Se tienen que declarar las acciones a partir de las 70.000 libres

A pesar de que éticamente no sea correcto tener estas acciones porque pueden constituir un conflicto de intereses, la normativa parlamentaria británica no lo penaliza. Concretamente, la norma, vigente desde 2015, obliga los diputados a declarar las acciones que tengan en empresas cuando supongan más del 15% de su patrimonio o cuando su valor supere las 70.000 libras (82.100 euros) en una empresa, un listón que está demasiado alto para organizaciones de defensa de la transparencia. La cifra, por ejemplo, dista mucho del mínimo fijado en países como los Estados Unidos, donde está en 1.000 dólares. Además, la normativa parlamentaria obliga a declarar acciones que puedan implicar razonablemente un conflicto de intereses, aunque queda a criterio del mismo diputado.

“Si un diputado tiene acciones en una empresa afectada por la legislación que se tramita en el Parlamento, es inevitable una tensión entre la protección de sus asuntos personales y defender el bien público. Disponer de estos detalles abiertamente es clave para evitar un abuso de cargo público”, ha argumentado el director de investigación de Transparencia Internacional Reino Unido, Steve Goodrich, que advierte que este conflicto afecta leyes fundamentales sobre vivienda, cambio climático o carestía de la vida.

Otros nombres que aparecen son los del diputado conservador Desmond Swayne; la portavoz laborista sobre Finanzas, Seema Malhotra, o el portavoz del Partido Nacional Escocés, Brendan O’Hara, las acciones del cual están por debajo del límite de estas 70.000 libras.

Sunak vendió sus acciones

Esta investigación revela que el actual primer ministro británico, Rishi Sunak, tenía acciones en la Red Eléctrica Nacional hasta dos días antes de ser elegido candidato del Partido Conservador por su circunscripción. Sunak ha explicado que es un fideicomiso el que controla sus inversiones desde julio de 2019.

Theresa May, por su parte, tenía acciones en la petrolera BP cuando ocupaba el cargo de ministra del Interior y su marido tenía acciones en BP, Barclays, BT y Centrica. Cuatro meses después de ser nombrada primera ministra, estas acciones estaban bajo control de un fideicomiso, pero antes, cuando todavía era ministra del Interior, se reunió con representantes de BP cuando su marido todavía tenía acciones no declaradas públicamente en la empresa. «Theresa May rechaza cualquier insinuación que haya incumplido la normativa parlamentaria o el código ministerial por los intereses económicos de su marido en BT», ha aclarado un portavoz de May que ha recordado que durante su mandato se aprobaron leyes que no favorecían a BT.