Biden defensa entregar bombes Ucraïna: “Aquesta guerra va de munició”

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha tornat a defensar aquest diumenge la decisió de lliurar bombes de dispersió a Ucraïna. Segons el president nord-americà aquesta entrega és necessària per a l’esforç bèl·lic de Kíev. A tot això ha afegit que “aquesta és una guerra que va de munició i s’estan quedant sense aquesta munició”, ha afirmat Biden en una entrevista amb la CNN.

A tot això cal recordar que els Estats Units va aprovar el divendres el lliurament de bombes de dispersió a Ucraïna, una iniciativa molt criticada perquè aquest tipus de munició està prohibida per tractats internacionals pels danys que provoca entre la població civil. Llavors Biden va defensar la mesura malgrat que va ser una “decisió difícil”.

D’altra banda, Biden ha defensat la integració d’Ucraïna en l’OTAN, encara que ha matisat que aquesta adhesió no es produirà fins que acabi el conflicte armat amb Rússia. “No crec que hi hagi unanimitat per a incloure a Ucraïna en la família de l’OTAN ara, en aquest moment, enmig d’una guerra. Per exemple, si es fes, estaríem decidits a defensar cada polzada de territori OTAN. És un compromís que tenim i que és irrenunciable. Si la guerra segueix, llavors estaríem tots en guerra. Estaríem tots en guerra amb Rússia, si fos el cas”, ha argumentat.

L’inquilí de la Casa Blanca ha apuntat que ha parlat llargament del tema amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, al qual li ha assegurat que els Estats Units continuaran secundant amb armament i seguretat a Ucraïna igual que fa amb Israel. “Crec que hem de construir un camí racional perquè Ucraïna pugui ser apte per a entrar en l’OTAN”, ha apuntat, al mateix temps que ha recordat que ja abans del conflicte va rebutjar les exigències de Moscou de vetar l’ingrés d’Ucraïna en l’Aliança perquè aquesta té “una política de portes obertes”.

Cal recordar també que aquesta setmana els líders de l’OTAN s’han citat a Vílnius, capital de Lituània, en el que serà una cimera clau tant per a Ucraïna com per a Suècia, país que ha sol·licitat l’ingrés en l’Aliança, però que no ha pogut materialitzar-se pel veto de Turquia. En l’entrevista amb la CNN Biden ha expressat el seu optimisme sobre aquest tema perquè Turquia té interès a modernitzar la seva flota d’avions de combat F-16, igual que Grècia.