Quasi 100.000 persones se sumen al ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’

Quasi 100.000 persones s’han llençat aquest diumenge a les 500 piscines que s’han sumat al ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, coincidint amb el seu 30 aniversari de l’esdeveniment. Aquesta és una malaltia que fa trenta anys “es desconeixia, perquè no tenia cap mena de tractament”, i que ara “comença a veure la llum al final del túnel”. En aquest sentit, la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, ha assegurat que avui dia “disposem de més de 16 tractaments” contra l’esclerosi. Aquesta iniciativa solidària preveu recollir uns 300.000 euros que destinarà a la investigació per a l’esclerosi múltiple avançada. A Barcelona, l’acte central celebrat al Club Natació Atlètic Barceloneta hi han participat la presidenta del Parlament, Anna Erra i els consellers Laura Vilagrà, Manuel Balcells i Carles Campuzano.

“Actes com aquest ens omplen d’orgull, perquè la suma de tantes persones ens ha permès recaptar recursos per fer un canvi en aquesta malaltia”, ha valorat Masriera en ser preguntada pels trenta anys de la iniciativa solidària. Alhora, ha afegit que en els últims anys “hi ha hagut un canvi de coneixement de la malaltia que ha afavorit molt a les persones que la pateixen”.

“Fins que acabem amb la malaltia”

En molts casos, els avenços dels darrers anys han permès que els afectats “puguin continuar amb la seva activitat laboral, ser autònoms i tenir una vida amb el màxim de qualitat”, ha celebrat Masriera. Tot i això, ha subratllat que des de la fundació continuaran treballant “els anys que calgui fins que acabem amb la malaltia”.

Una de les participants en l’acte de Barcelona ha estat Josefa Querol, que fa trenta-un anys que conviu amb l’esclerosi múltiple. Quan va saber que patia aquesta malaltia, es va prometre que mai aniria en cadira de rodes i ho ha aconseguit. A ella l’esclerosi múltiple no la “condiciona gens” i ha volgut explicar a la resta d’afectats que la clau ha estat fer “exercici físic d’intensitat”, segons ha explicat a l’ACN. “La millora que he tingut des que ho practico és notable”, ha destacat tot animant a la resta d’afectats a fer com ella.

Querol ha explicat que li van diagnosticar esclerosi múltiple l’any 92 i des d’aleshores els tractaments “han canviat moltíssim”, ha celebrat. “Tot i que encara hi ha molt camí per recórrer, no té res a veure, fa trenta anys només hi havia tractaments pal·liatius pels brots i ara hi ha molts tractaments, molts assajos i molta esperança”, ha conclòs.

Enguany la fundació espera recaptar al voltant dels 300.000 euros en una campanya que s’allargarà durant tot l’estiu i que compta amb diferents iniciatives. En el ‘Mulla’t’ d’aquest diumenge hi han participat més de 100.000 persones d’arreu de Catalunya, segons les xifres de l’organització. A l’acte central de Barcelona també hi ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull; la cuinera Ada Parellada, la meteoròloga Mònica Usart, les actrius Lloll Bertran i Anna Senan, i l’actor Octavi Pujades, entre d’altres.