Nogueras acusa el PSOE d’intentar enfonsar la competitivitat de Catalunya

El cap de llista de Junts per a les eleccions del pròxim 23-J, Míriam Nogueras, ha carregat contra el PSOE aquest diumenge al matí. Nogueras ha assegurat que els socialistes fa anys que proven de torpedinar l’economia de Catalunya “enfonsant la seva competitivitat”. Així ho ha assegurat la líder juntaire en un míting aquest diumenge a Barcelona al costat del número 5 per Barcelona, Aleix Sarri, i el candidat al Senat per Barcelona, Antoni Castellà. Nogueras ha exemplificat aquesta crítica amb la manca flagrant d’inversió a Rodalies i el corredor mediterrani i poca dotació en els Pressupostos espanyols per a Catalunya: “Alguns volen salvar al senyor Sánchez. Nosaltres som aquí per a servir a Catalunya”.

En aquesta línia, Nogueras ha assegurat que els interessos dels catalans són diferents dels que tenen la resta de ciutadans espanyols i ha retret que les lleis que s’aproven en el Congrés “treuen competències o recursos” a Catalunya. “El que ha fet el PSOE ha estat no bloquejar l’independentisme, que ja obertament s’han destapat i diuen que el seu objectiu és bloquejar-nos”, ha afegit.

La taula de diàleg “envia un senyal estrany” a Europa

Per altra banda, Nogueras també ha defensat que el que passa a Catalunya, a Madrid i a Europa “ha d’anar lligat”, afegint que Junts anirà a la capital de l’Estat a fer les coses d’una manera diferent del que s’ha fet fins ara. Un missatge que ha compartit el número 5 de la llista, Aleix Sarri, que s’ha centrat en la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol, assegurant que el diàleg amb l’estat és un senyal estrany per a Europa, ja que “per una banda, hem dit que ens reprimeixen i per l’altra ens hi fem fotos”. A més, també ha advertit que “cada pacte amb el PSOE debilita l’independentisme”.

Nogueras també ha defensat que si “tenen la clau” al Congrés “no farem el que ha fet el catalanisme fins ara”. Nogueras ha assegurat que “ja s’ha provat tot”. “Fa molt temps que creiem que intentar fer millor el que feia Duran i Lleida no és la solució”, ha sentenciat Nogueras. Per això, si d’ells depèn l’“estabilitat”, s’ha compromès que “res sigui igual ni a Madrid ni a Catalunya”.

L’1-O, “acte de sobirania”

Per la seva part, Antoni Castellà ha assegurat que el referèndum de l’1-O va ser “l’acte de sobirania més gran i històric” que s’ha fet a Catalunya en els últims tres-cents anys i ha demanat que es respecti el seu resultat. En aquesta línia, ha demanat el vot perquè prenen “el compromís solemne davant la ciutadania de Catalunya” que no donaran el vot a cap investidura que no reconegui el dret d’autodeterminació exercit de l’1-O.