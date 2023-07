Rufián avisa del “malson possible” d’un govern amb Abascal a Interior

El candidat d’ERC per a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha alertat aquest diumenge de l’hipotètic govern PP-Vox, i per això ha advertit que els pitjors malsons “són els que són possibles”. Durant un míting a Lloret, el candidat republicà ha insistit que “segons les dades sembla que és bastant probable” i ha assegurat que només ERC pot impedir que les dretes torni a la Moncloa.

En aquest sentit, Rufián ha exposat una metàfora dient que havia somiat que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, era president d’Espanya amb el líder de Vox, Santiago Abascal, com a ministre d’Interior. La resta del nou executiu espanyol el formaven els “nazis” de Desokupa al ministeri d’Habitatge, Javier Ortega Smith a Justícia, Pitingo a Cultura, i el futbolista Pepe Reina a Esports. “És un malson possible”, ha advertit Rufián. A més, també ha alertat que un potencial govern del PP il·legalitzaria ERC, Junts, CUP, Òmnium, ANC i la PAH, tancaria TV3 i eliminaria el català. Rufián ha prosseguit amb aquesta versió d’Espanya assegurant que Bertín Osborne presentaria en televisió el Telenotícies, Arévalo i Mario Vaquerizo un programa cada dissabte a la nit, i el Rei el missatge de Nadal des de la Valle de los Caídos introduït per Tamara Falcó.

Al seu torn, la número dos de la llista al Congrés, Teresa Jordà, ha afirmat que és “clau” que l’independentisme guanyi totes les eleccions fins a aconseguir l’autodeterminació. És per això que l’exconsellera ha assegurat que el d’ERC és l’únic vot útil, en comptes de votar als partits “sucursalistes”, en al·lusió a PSC i Comuns, als quals ha acusat textualment d’estar sempre en el costat equivocat de la taula.

Per la seva banda, la cap de llista per Girona, Montse Bassa, ha destacat que el PSOE és “enemic” d’ERC perquè no permet ni l’amnistia per rebaixar la repressió, ni reconeix el dret a l’autodeterminació. La germana de l’exconsellera Dolors Bassa ha afegit que cal anar a Madrid per “fotre canya”, sigui si governen els socialistes o el PP. També ha opinat que Sumar no defensarà “mai” l’autodeterminació.

El número dos de la llista gironina al Senat, Josep Maria Terricabras, ha criticat els independentistes que fan campanya per l’abstenció el 23-J: “Podem fer poc, però el poc que podem fer ho hem de fer. Si no fem ni això, desapareixem”. Terricabras ha subratllat que l’abstenció és una “idea esbojarrada” de gent que està “contenta en fer predicots, grans paraules i discursos, grans embats teòrics”, però res més.