Rufián avisa de la pesadilla posible de un gobierno con Abascal en Interior

El candidato de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha alertado este domingo del hipotético gobierno PP-Vox, y por eso ha advertido que las peores pesadillas «son las que son posibles». Durante un mitin en Lloret, el candidato republicano ha insistido que “según los datos parece que es bastante probable” y ha asegurado que solo ERC puede impedir que las derechas vuelva a la Moncloa.

En este sentido, Rufián ha expuesto una metáfora diciendo que había soñado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, era presidente de España con el líder de Vox, Santiago Abascal, como ministro de Interior. El resto del nuevo ejecutivo español lo formaban los “nazis” de Desokupa al ministerio de Vivienda, Javier Ortega Smith a Justicia, Pitingo a Cultura, y el futbolista Pepe Reina a Deportes. “Es una pesadilla posible”, ha advertido Rufián. Además, también ha alertado que un potencial gobierno del PP ilegalizaría ERC, Juntos, CUP, Òmnium, ANC y la PAH, cerraría TV3 y eliminaría el catalán. Rufián ha proseguido con esta versión de España, asegurando que Bertín Osborne presentaría en televisión el Telediario, Arévalo y Mario Vaquerizo un programa cada sábado por la noche, y el Rey el mensaje de Navidad desde el Valle de los Caídos introducido por Tamara Falcó.

A su vez, la número dos de la lista en el Congreso, Teresa Jordà, ha afirmado que es “clave” que el independentismo gane todas las elecciones hasta conseguir la autodeterminación. Es por eso que la ex consejera ha asegurado que el de ERC es el único voto útil, en vez de votar a los partidos “sucursalistas”, en alusión a PSC y Comunes, a los cuales ha acusado textualmente de estar siempre en el lado equivocado de la mesa.

Por su parte, la jefa de lista por Girona, Montse Bassa, ha destacado que el PSOE es “enemigo” de ERC porque no permite ni la amnistía para rebajar la represión, ni reconoce el derecho a la autodeterminación. La hermana de la ex consejera Dolors Bassa ha añadido que hay que ir a Madrid para «meter caña», sea si gobiernan los socialistas o el PP. También ha opinado que Sumar no defenderá “nunca” la autodeterminación.

El número dos de la lista gerundense en el Senado, Josep Maria Terricabras, ha criticado los independentistas que hacen campaña por la abstención el 23-J: «Podemos hacer poco, pero el poco que podemos hacer lo tenemos que hacer. Si no hacemos ni esto, desaparecemos». Terricabras ha subrayado que la abstención es una «idea alocada» de gente que está «contenta con decir grandes palabras y discursos, grandes embates teóricos», pero nada más.