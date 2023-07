Titot: “El 155 no viene del 2017, viene del 78”

El músico catalán Francesc Ribera, más conocido como ‘Titot’, visitó este sábado los estudios de TV3 para ser entrevistado por Ricard Ustrell en el Col·lapse . Cómo es habitual en el cantante berguedà soltó varios titulares a lo largo de conversación con Ustrell, sobre todo comentando su paso por la política municipal en Berga, fue concejal de Gobernación y tenía bajo sus competencias la seguridad de la ciudad y la policía.

En esta línea, Titot aseguró que durante aquellos cuatro años él no controló en ningún momento la policía de la ciudad, puesto que el funcionamiento de las fuerzas de seguridad funcionan y se articulan a base de normas y protocolos ya establecidos desde el 1978. Tanto es así que Pavo aseguró que la imposición del “155 no viene del 2017, viene del 78”, con la transición. En este caso, Ribera venía a decir que el Estado no dejaría en manos de cualquier persona el control de un cuerpo policial y, por lo tanto, aseguró que si los procedimientos no se hacen tal como se han pensado —cómo pasó en Cataluña el 2017— te pueden sacar las competencias.

Ribera también aseguró que la principal tarea de un regidor de seguridad de cualquier pueblo es intentar que los policías el que tienes que intentar es que los agentes tengan actitudes correctas, pero en ningún caso tenso el control sobre el cuerpo. De hecho, aseguró “ni siquiera los Mossos están bajo el control del consejero de Interior”, reconociendo que es complicado de decir si tienes la cartera en cuestión.

En cuanto a su experiencia, explicaba que él trazó las principales líneas de actuación con la jefa de la policía de Berga al inicio del mandato, pero que a partir de allá se desentendió de la policía, puesto que consideraba que tenía mejores cosas a hacer como impulsar económicamente Berga.