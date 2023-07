Titot: “El 155 no ve del 2017, ve del 78”

El músic català Francesc Ribera, més conegut com a ‘Titot’, va visitar aquest dissabte els estudis de TV3 per ser entrevistat per Ricard Ustrell al Col·lapse. Com és habitual en el cantant berguedà va deixar anar diversos titulars al llarg de conversa amb Ustrell, sobretot comentant el seu pas per la política municipal a Berga, quan va ser regidor de Governació i tenia sota les seves competències la seguretat de la ciutat i la policia.

En aquesta línia, Titot va assegurar que durant aquells quatre anys ell no va controlar en cap moment la policia de la ciutat, ja que el funcionament de les forces de seguretat funcionen i s’articulen a base de normes i protocols ja establerts des del 1978. Tant és així que Titot va assegurar que la imposició del “155 no ve del 2017, ve del 78”, amb la transició. En aquest cas, Ribera venia a dir que l’Estat no deixaria en mans de qualsevol persona el control d’un cos policial i, per tant, va assegurar que si els procediments no es fan tal com s’han pensat —com va passar a Catalunya el 2017— et poden treure les competències.

🔴 Francesc Ribera “Titot”: “Hi ha gent que es pensa que si ets regidor de governació controles la policia. No és així. En realitat, el control és vertical”.#Col·lapseTV3



▶ https://t.co/WcTgA1L4Lj pic.twitter.com/donfoczIgQ — TV3.cat (@tv3cat) July 8, 2023

Ribera també va assegurar que la principal tasca d’un regidor de seguretat de qualsevol poble és intentar que els policies el que has d’intentar és que els agents tinguin actituds correctes, però en cap cas tens el control sobre el cos. De fet, va assegurar “ni tan sols els Mossos estan sota el control del conseller d’Interior”, tot reconeixent que és “de maldir” si tens la cartera en qüestió.

Pel que fa a la seva experiència, explicava que ell va traçar les principals línies d’actuació amb la cap de la policia de Berga a l’inici del mandat, però que a partir d’allà es va desentendre de la policia, ja que considerava que tenia millors coses a fer com impulsar econòmicament Berga.