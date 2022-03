Molta emoció per la reaparició pòstuma de Verónica Forqué a TVE

Verónica Forqué va treure’s la vida fa ara tres mesos, una mort que va crear molt de dolor i encara més repercussió. L’actriu patia una depressió molt forta, el que va intuir-se durant la seva participació a Masterchef Celebrity. De fet, el seu suïcidi va generar tot un debat sobre la importància de detectar-la i poder actuar abans que sigui massa tard. Aquest dimarts, hem pogut tornar a veure-la a televisió durant l’emissió del darrer programa de Maestros de la costura. TVE va gravar-ho poc abans de la seva mort, el que suposa la seva última participació televisiva.

Fins ara hi havia molts dubtes sobre l’emissió d’aquesta part del programa, ja que la seva filla es mostrava reticent a què els teleespectadors poguessin veure aquestes imatges. Finalment, sembla que l’han convençut i el resultat ha estat molt emotiu. El nom de l’actriu ha estat tendència a Twitter, amb centenars de missatges de teleespectadors que reconeixen que ha estat impactant tornar a veure-la.

Amb aquesta decisió, la família hauria volgut fer un últim homenatge a l’actriu. Veure-la contenta i simpàtica amb els concursants ha fet mal als teleespectadors, que han aplaudit que hagin emès aquestes darreres imatges de Verónica Forqué. Ara bé, alhora no han pogut evitar sentir “pena i calfreds“.

Maravilla #MaestrosDeLaCostura qué buena vibra desprendía Verónica Forqué pic.twitter.com/dOuWkumO0V — Juan Pablo Manzano (@JuanPabloMG9) March 15, 2022

Entre les desenes de comentaris que s’han escrit a Twitter en aquestes darreres hores, destaquen els missatges en els que els teleespectadors han reflectit les emocions que han sentit en veure-la: “Cor encongit“, “Què trist veure Verónica Forqué amb el seu somriure etern tot sabent el que passaria mesos després… per reflexionar-hi”, “Quin nus a l’estómac“, “La presència de Verónic Forqué és una barreja d’alegria per tornar a gaudir-la i de dolor per la seva absència, que resulta insuportable” o “Quina peneta m’ha fet veure-la tan simpàtica, tan maca, tan plena de vida”.

cor encongit després de veure la veronica forqué a maestros de la costura — marc 🥶 (@marcyesworld) March 15, 2022

#MaestrosDeLaCostura qué triste ver a Verónica Forqué con su eterna sonrisa sabiendo lo que ocurriría meses después. Para reflexionar. — HMS (@henmarsol) March 15, 2022

Vaya nudo en el estómago viendo a Verónica Forqué en #Maestrosdelacostura — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) March 15, 2022

La presencia de Verónica Forqué en #MaestrosDeLaCostura es una mezcla de alegría por volver a disfrutarla y de dolor por su ausencia, que resulta insoportable.

V🌹 — 🫀Alba 🏳️‍🌈 (@dragceida) March 15, 2022

Que penita me ha dado ver a Verónica Forqué en #MaestrosDeLaCostura tan simpática, tan mona, tan llena de vida…❤️ pic.twitter.com/kknPFcOESC — ⒶⓃⓉⓄⓃⒾⓄ (@Tonio_Delgado) March 15, 2022

Lo cierto es que Verónica merecia tener una despedida en la que se la viera relajada y feliz. Hasta siempre ♥ #MaestrosDeLaCostura — Sarah Baraka ⚯͛ (@Lallybroch1743) March 15, 2022

El millor resum? Aquest darrer missatge: “El que és cert és que Verónica Forqué mereixia tenir un comiat en el que se la veiés relaxada i feliç. A reveure”. Aquestes seran les darreres imatges inèdites que es vegin d’ella a televisió, un homenatge que deixa enrere els moments més histèrics que va protagonitzar a Masterchef.