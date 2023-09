Miguel Bosé ha visitat El Hormiguero de Pablo Motos després d’haver cancel·lat a última hora l’entrevista de la setmana passada. El cantant, que ha passat unes setmanes complicades, ha donat tots els detalls de l’ensurt monumental que va viure en patir un atracament amb força a casa. Ell viu a Mèxic amb els fills, en una casa amb seguretat que ni tan sols així va poder evitar que un grup de lladres entrés i els lligués de mans i peus mentre s’ho enduien tot. L’experiència va ser horrible, un malson que diu voler oblidar “com més aviat millor”.

Ha explicat que els fills havien convidat un amic a casa i que, poc després que tots anessin a dormir, un grup d’homes va despertar a Miguel Bosé: “M’estaven encanyonant amb una pistola amb silenciador. Vaig veure els meus fills al peu del llit, envoltats d’un grup amb metralletes i pistoles que duien caputxa i màscara. No eren professionals, per això, ja que ens van lligar de mans amb els cordons de les nostres vambes. Al personal de seguretat els van neutralitzar, els van despullar i lligar”.

L’artista tenia clar que volia protegir els fills, així que hauria demanat als lladres que els deixessin junts amb el personal de la casa en una habitació, que ell els acompanyaria perquè robessin tot el que volguessin. I així ho van fer durant més de dues hores, en les quals tota la casa va quedar en el més absolut desordre.

El cantant explica una anècdota surrealista | Antena 3

El que Miguel Bosé no s’esperava era viure un moment surrealista enmig d’aquesta escena: “Un dels lladres, de sobte, em va dir que era fan meu i em va dir que volia fer-se una selfie amb mi. El cap, per darrere, va dir-li que callés. En aquell moment, vaig tenir la sensació que no passaria res. Em vaig quedar més tranquil i en els ulls dels meus fills tampoc no vaig veure por”.

Li van dir que volien endur-se totes les joies de valor i una xifra concreta de diners, però ell no tenia tant a casa: “Aquesta quantitat només la trobes a casa de narcotraficants”. El van tornar a lligar i, mitja hora més tard, Miguel Bosé va pensar que els lladres ja haurien marxat perquè no sentia res. Hauria preguntat en veu alta si hi havia algú i els fills li haurien contestat que estaven bé: “Els vaig reunir en una habitació i vaig començar a donar voltes per la casa. Estava espantat perquè, en un principi, no sabia si s’haurien endut els meus fills o no. Tota la casa estava desordenada i no vaig poder tocar res fins que va arribar la CSI tres dies després”.

Miguel Bosé acusa el pare de gairebé matar-lo per una negligència

L’objectiu del cantant amb aquesta entrevista era promocionar el documental sobre la seva vida que ja pot veure’s a Movistar+. En ell, tracta la dura infància que va viure i treu a la llum alguna anècdota surrealista. El que ha volgut destacar, per exemple, és el moment en què el pare gairebé el mata per una negligència.

“Al meu pare li agradaven molt els animals i caçar i va decidir que em portaria amb ell a un safari d’un mes per Àfrica. Jo tenia 10 anys i el metge li va dir abans del viatge que m’havia de donar unes pastilles contra la malària perquè, en cas que l’agafés, moriria segur. El meu pare no me les va donar perquè deia que eren “una mariconada“. El problema és que vaig contraure la malaltia molt ràpidament. Estàvem en una cacera amb hipopòtams i devien picar-me allà”, ha dit.

Miguel Bosé relata un episodi tèrbol amb el pare | Antena

La primera setmana del viatge ja va començar a trobar-se més i més malament. En arribar a Madrid, només pesava 14 kg. En veure com de dèbil que estava, el metge li va dir al seu pare que el continuaria admirant com a mestre i torero, però que com a persona “era una merda”.