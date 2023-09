Jorge Javier Vázquez es queda sense programa a Telecinco. Els pitjors pronòstics s’han complert i, finalment, la cadena ha decidit cancel·lar Cuentos Chinos. El nou programa del de Badalona no ha agradat gens, amb un estil arriscat i un humor àcid que no ha convençut. Ja la seva estrena va rebre comentaris negatius i una xifra d’audiència preocupantment baixa. El pitjor de tot és que han anat reduint i reduint teleespectadors, fins al punt que aquesta setmana han arribat a caure del 6% de share… un desastre absolut que ha tingut conseqüències.

Era un secret a veus que el programa no arribaria al Nadal, ja que la cadena no podia permetre’s quedar en ridícul d’aquesta manera durant tant de temps. Ara bé, la direcció ha decidit prescindir d’aquest format ja per evitar una caiguda encara més estrepitosa. Aquest format nou havia de fer la competència a El Hormiguero, però és que ni tan sols deuen haver notat que l’estaven emetent a la mateixa hora perquè ells han continuat amb xifres boníssimes.

La idea de Jorge Javier Vázquez no ha funcionat | Telecinco

Què emetrà Telecinco en el forat que deixa lliure Cuentos Chinos?

I què faran ara en el seu lloc? Cuentos Chinos s’estava emetent de dilluns a divendres a les 21:50 hores, un lloc a la graella que ja la setmana passada van reduir en eliminar el programa de dijous per aprofitar que Gran Hermano VIP sí que està agradant. Jorge Javier no deu estar gaire content, tenint en compte que només ha aguantat 17 dies i això demostra que la idea no ha triomfat en absolut. A més a més, ni tan sols li han donat l’opció de fer una última emissió per acomiadar-se dels pocs fans que hagi aconseguit.

Per tal d’omplir el forat que deixa lliure, Mediaset fa una aposta encara més forta pel reality i crearan un espai de resum de tot el que estigui passant a dins de la casa de GH que s’emetrà de dilluns a dimecres. La presentadora d’aquest petit programa serà Lara Álvarez, que s’incorpora a l’equip del programa.

Jorge Javier Vázquez se sincera sobre la cancel·lació del seu programa

El presentador sabia que totes les mirades estarien posades en ell en confirmar-se que es quedava sense programa. No ha ocultat la seva decepció i ha escrit un post en el seu perfil d’Instagram en el qual se sincera sobre aquesta mala notícia professional: “Vaig arribar al veïnat disposat a quedar-me per molt temps, però els lloguers estan pels núvols! No ha pogut ser“.

“Des d’aquí les meves sinceres felicitacions a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming i, per descomptat, a tot l’equip de Cuatro Estrellas perquè continuen a la franja gràcies al que tots busquem en començar un programa: l’èxit. Toca fer les maletes i, com ens va dir ahir Manuela Carmena, hem de continuar confiant en la vida. Sempre. Gràcies i perdó per no haver sabut trobar la clau de la vostra complicitat. Aquesta és la pena que em queda”, ha prosseguit un presentador que ara haurà de buscar-se la vida per veure què fa i a quin espai li troben un lloc.