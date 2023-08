El pitjor moment de Lara Álvarez a ‘Supervivientes’ amb ansietat i vòmits

Lara Álvarez no s’ha tallat a l’hora de parlar sobre els pitjors moments que ha viscut a Supervivientes. Ella mateixa va demanar a la direcció del programa que li busqués una substituta perquè volia deixar el programa, un concurs que ha presentat des d’Hondures durant uns quants anys.

Sempre ha dit que ha après moltíssim d’aquesta experiència, però també ha reconegut que va haver-hi molts moments en què ho va passar molt malament. No li ha estat fàcil i ara, per primera vegada, ha tret a la llum detalls molt concrets sobre el malson que hauria viscut en aquesta feina.

Lara Álvarez fica la pota a Supervivientes | Telecinco

Lara Álvarez confessa que va haver de fer un directe tot just després de vomitar per culpa de l’ansietat

S’ha sincerat a La casa de mi vecina, un pòdcast que s’ha acabat viralitzant gràcies als titulars potents que ha tret. Entre ells, la història sobre una connexió en directe en la qual va haver de dissimular el mal moment que havia passat: “A mi m’ha passat estar vomitant fins 30 segons abans de sortir en directe, tot vomitant en una cantonada al costat d’un arbre a Hondures. Estava fatal d’ansietat i de la tristesa que tenia en aquest moment… i, de sobte, havia de sortir i dir-li bona nit a Jorge Javier contenta”.

Havia de dissimular perquè, al final, és una professional. A més a més, té clar que el seu objectiu era entretenir els teleespectadors i no preocupar-los amb una mala cara: “Jo no havia de portar les meves històries ni mostrar el moment en el qual estava, ja que tot això venia amb el sou”.

🫠 Qué difícil aparcar cuando el coche va a 120. Y sino, que le pregunten a @laralvarezg.



Nuevo episodio de La casa de mi vecina con @Nagore_robles, @german_online y @jorgecyrus2. 👉🏻 https://t.co/gPsOqK9IXt pic.twitter.com/z8ZYeCSuqe — Podimo Spain (@PodimoSpain) August 21, 2023

Lara Álvarez revela que ho passava malament a Supervivientes | Twitter

Lara Álvarez ha tornat a parlar dels motius que l’han portat a renunciar a aquest programa, una feina estable que ha deixat enrere: “Deixar-ho va ser totalment necessari i el moment no va ser tan dur com sí que ho va ser la presa de decisió”. Era conscient que el consum de la televisió està baixant, però sabia que Supervivientes tenia bona audiència i ella un lloc fix: “De sobte, però, dius que és moment per a un canvi”. Assegura que li agradava molt la seva feina i que gaudia, però que no sentia que ho estigués fent al 300%.

De tot això hauria reflexionat en unes sessions amb la terapeuta, una decisió que ha recomanat perquè té clar que ha estat clau a l’hora de “superar” les seves pors. La presentadora continua lligada a la televisió amb Me resbala i la cadena ja ha confirmat que continuarà confiant en ella per a més coses.