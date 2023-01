Paz Padilla torna a Telecinco per competir amb ‘El Hormiguero’

“Senyores i senyors, torna Paz Padilla“, resa l’anunci promocional que ha preparat Telecinco per confirmar que l’humorista estarà al capdavant d’un programa una altra vegada. Ha passat un any des que l’acomiadessin de Sálvame de manera improcedent, un programa al que ha deixat clar que no tornarà de cap de les maneres. La cadena s’ha vist obligada a readmetre-la en perdre el judici, així que havien de fer alguna cosa amb ella. Què han decidit? Fer que sigui la presentadora substituta de Toñi Moreno, que ha marxat a TVE, al capdavant de Déjate querer.

Parlem d’un programa en el que conviden gent anònima amb bones històries personals: gent que no coneix els pares biològics, que estan barallats amb algun membre de la família, que volen trobar un primer amor després de molts anys… Un espai lacrimogen que no serà l’únic projecte en el que sigui la cara visible.

¡Paz Padilla vuelve a lo grande! La presentadora busca a los protagonistas de su nuevo programa en Telecinco https://t.co/eRGLw2I4vs pic.twitter.com/4wVRtrexwf — Telecinco (@telecincoes) January 9, 2023

Paz Padilla, també al capdavant d’un programa que competeixi amb El Hormiguero

S’ha filtrat que Paz Padilla hauria gravat el programa pilot d’un projecte nou que volen que competeixi amb El Hormiguero. Aquí no estaria sola, ja que diuen que hauria fitxat la seva filla Anna Ferrer com a col·laboradora i que Cristina Cifuentes seria la primera convidada. La idea seria convertir aquest en un programa que s’emetés cada dia, en el que la presentadora entrevistés famosos i cares conegudes. El format estarà produït per l’equip d’Ana Rosa Quintana, pel que han filtrat als mitjans.

Tot això se sap per la filtració que hauria fet un treballador d’aquesta productora, que s’hauria anat de la llengua i hauria explicat detalls de la gravació d’aquest programa pilot. El paparazzo Diego Arrabal ha publicat un vídeo en el que assegura que Ana Rosa està preocupada per aquesta filtració perquè demostra que té un talp en el seu equip: “És il·legal perquè han compartit una imatge d’un lloc privat. La productora ha posat el crit al cel i podria haver-hi una guerra entre les principals productores que treballen amb Telecinco”.

Caldrà veure si finalment acaba aprovant-se aquesta proposta, l’última esperança de la cadena per poder esgarrapar algunes dècimes a Antena 3 en un dels horaris més cobdiciats.