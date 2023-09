Antonio David Flores celebra el fracàs de Jorge Javier: “El karma”

Antonio David Flores no ha perdonat a Telecinco que Sálvame i tots els programes del cor de la casa es posicionessin en contra seva. El fitxatge de Rocío Carrasco va fer que tothom deixés de defensar el tertulià, que va quedar-se sense feina ni amics quan l’ex va treure a la llum els seus draps bruts. El van fer fora de males maneres i ell va guanyar el judici, però no l’han readmès ni molt menys. L’andalús sap que és persona non grata en aquells platós i, des del seu canal de Youtube, insulta els presentadors de la cadena sempre que pot.

El seu principal enemic? Jorge Javiez Vázquez, a qui ha criticat amb crueltat moltíssimes vegades. Ara que el de Badalona s’ha quedat sense programa, Antonio David ha aprofitat per mofar-se del càstig que ha rebut. Cuentos Chinos ha fet una audiència desastrosa i l’equip directiu s’ha vist forçat a fulminar-lo de la graella només quinze dies després de l’estrena. La -en teoria- molt esperada reaparició de Jorge Javier no ha tingut la crida esperada i la batacada ha estat forta.

Antonio David Flores està encantat i ha fet un directe amb els seus seguidors de Youtube per tal de demostrar-ho. No content amb riure’s del mal aliè, ha tingut la barra d’assegurar que el programa de Jorge Javier ha fracassat gràcies a ell. I com ho justifica? Tot afirmant que la campanya que ha fet contra ell ha funcionat, ja que ha convençut a la marea azul (nom amb què denomina els seus seguidors) perquè no el vegin.

Antonio David Flores reapareix per mofar-se del fracàs de Jorge Javier | Youtube

Antonio David Flores creu que els seus seguidors han fet boicot al programa de Jorge Javier Vázquez

“La marea azul, a qui has mencionat en el teu programa tantes vegades, han estat els qui t’han decapitat. La marea azul no vol veure’t a televisió, que et quedi clar a tu i als directius de Mediaset. No volen aquesta televisió ni a cap dels personatges que han format part de Sálvame i de La Fábrica de la Tele. Dos anys i mig fa que Mediaset no aixeca el cap amb les audiències a terra i convertida en la quarta opció de la graella televisiva”, ha dit. A més a més, ha presumit d’haver fet un bon pronòstic: “Li vaig donar quatre setmanes de vida a Cuentos chinos i han acabat sent-ne tres. Era de dilluns a dijous i li van treure els dijous, m’encantarà veure els mems que facin els presentadors de la competència“.

Assabentar-se de la cancel·lació del programa el va fer molt feliç, a Antonio David Flores: “Aquesta és una nit de celebració perquè aquesta és una altra batalla guanyada per la marea azul. El karma ha arribat a Jorge Javier. Gaudeix-lo, que no sé què passarà amb tu. Amb una gota ha estat suficient per ofegar-lo”.