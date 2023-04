Detalls de la ruptura d’Antonio David i Marta: “L’ha fet fora de casa”

La ruptura d’Antonio David Flores i Marta Riesco serà un dels temes més comentats en la premsa rosa en els pròxims dies. Era la mateixa tertuliana de televisió qui l’anunciava a través d’un parell de comunicats bomba en el seu perfil d’Instagram. El més fort? Que acusés la filla del seu ex, la Rocío Flores, de ser la culpable d’aquesta separació: “Espero que estiguis contenta, has aconseguit el que volies”, va etzibar-li davant de tothom.

Ara s’ha afegit encara més llenya al foc, el que semblava difícil arribats a aquest punt. Antonio David i Rocío Flores han optat per mantenir-se en silenci, de moment, però hi ha hagut una persona molt propera a Marta Riesco que ha volgut dir la seva. Parlem d’una dona que assegura ser la seva mare, qui ha tret a la llum una circumstància de la nit en què Marta i Antonio David van trencar: “Va fer-la fora de casa amb el gos fins a les tres de la matinada com a càstig per gravar un vídeo”.

La dona fa referència a unes imatges que va compartir la Marta poc abans d’anunciar la ruptura, en les quals se la veia caminar pel passeig marítim sota la pluja: “Qui s’ha quedat tirada al carrer amb aquesta tempesta?”. Doncs bé, segons la pressumpta mare van ser l’ex i la seva filla els qui la van fer fora de casa: “Rocío va fer fora de casa a la Marta. A qui ha matat?“, ha preguntat amb ironia. Quin és el problema? Que Marta Riesco diu ara que aquests missatges no els ha escrit la mare, sinó una persona que li ha suplantat la identitat. Pocs s’han cregut aquesta excusa, ja que el més probable és que la dona s’hagi penedit. Ara bé, a la xarxa tot és possible.

La presumpta mare de Marta Riesco adverteix que explicaran tota la veritat

A Instagram s’han escrit molts comentaris sobre el tema, el que hauria donat ales a aquesta presumpta sogra d’Antonio David per defensar la seva filla: “D’un gran mal en surt un gran bé. Espero que, a partir d’ara, s’oblidi d’aquest home i de la seva filla perquè només li han comportat desgràcies. Que sapigueu que Marta no és Olga Moreno i que tot se sabrà”, avisa en una clara advertència que la noia té previst treure a la llum tots els detalls de què ha passat.

Se viene. La madre de Marta Riesco "Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber".



Mientras tanto en @Salvame tienen que hablar de la sexualidad de la zarigüeya australiana… como tienen vetada a media humanidad nos vamos a Youtube y a Cotilleando. LOL. pic.twitter.com/rVjVbKCD05 — Cotilleando (@Cotilleando) April 20, 2023

De moment, el que queda clar és que la ruptura no ha estat agradable: “Necessito temps per assimilar el que he viscut en les últimes hores. Estaré bé per la meva família i per la gent, que sé que m’estimeu. Mai no vaig pensar que em fessin una cosa així en el pitjor moment de la meva vida”, escrivia ella en el seu moment.