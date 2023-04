Detalles de la ruptura de Antonio David y Marta: «La ha echado de casa»

La ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco será uno de los temas más comentados en la prensa rosa en los próximos días. Era la misma tertuliana de televisión quién lo anunciaba a través de un par de comunicados bomba en su perfil de Instagram. ¿Lo más fuerte? Que acusara a la hija de su ex, Rocío Flores, de ser la culpable de esta separación: «Espero que estés contenta, has conseguido lo que querías», le espetó ante todo el mundo.

Ahora se ha añadido todavía más leña al fuego, lo que parecía difícil llegados a este punto. Antonio David y Rocío Flores han optado por mantenerse en silencio, de momento, pero ha habido una persona muy próxima a Marta Riesco que ha querido decir la suya. Hablamos de su madre, quien ha sacado a la luz una circunstancia de la noche en que Marta y Antonio David rompieron: «La echó de casa con el perro hasta las tres de la madrugada como castigo por grabar un video».

La mujer hace referencia a unas imágenes que compartió Marta poco antes de anunciar la ruptura, en las que se le veía andar por el paseo marítimo bajo la lluvia: «¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?». Pues bien, según su madre fueron el ex y su hija quienes la echaron de casa: «Rocío echó de casa a Marta. ¿A quien ha matado?«, ha preguntado con ironía.

Marta Riesco ha denunciado que la echaron de casa | Instagram

La madre de Marta Riesco advierte que explicarán toda la verdad

En Instagram se han escrito muchos comentarios sobre el tema, lo que ha dado alas a la antigua suegra de Antonio David para defender a su hija: «No hay mal que por bien no venga. Espero que, a partir de ahora, se olvide de este hombre y de su hija porque solo le han traído desgracias. Que sepáis que Marta no es Olga Moreno y que todo se sabrá», avisa en una clara advertencia que la chica tiene previsto sacar a la luz todos los detalles de lo que ha pasado.

Se viene. La madre de Marta Riesco "Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber".



Mientras tanto en @Salvame tienen que hablar de la sexualidad de la zarigüeya australiana… como tienen vetada a media humanidad nos vamos a Youtube y a Cotilleando. LOL. pic.twitter.com/rVjVbKCD05 — Cotilleando (@Cotilleando) April 20, 2023

De momento, lo que queda claro es que la ruptura no ha sido agradable: «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Nunca pensé que me hicieran una cosa así en el peor momento de mi vida», escribía ella en su momento.