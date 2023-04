Marta Riesco anuncia la ruptura con Antonio David y dice quién es la culpable

Marta Riesco y Antonio David Flores han roto la relación, una noticia bomba de la que se hablará muchísimo en la prensa rosa. Ha sido ella misma quién lo ha anunciado en un comunicado en su perfil de Instagram que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta: «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha acabado esta noche«.

Lo más fuerte es que, en este escrito, ha acusado directamente a la culpable de esta separación: «Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido el que querías«, ha escrito en un reproche muy fuerte hacia la hija del tertuliano a quien ya considera un ex.

No contenta con esto, ha soltado una frase que demuestra que la ruptura ha sido muy desagradable: «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Nunca pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida«, espeta.

Marta Riesco anuncia que ha roto con Antonio David Flores | Instagram

La tertuliana confirma que la ruptura no ha sido agradable | Instagram

Marta Riesco carga contra Rocío Flores en el anuncio de la ruptura

¿A qué se refiere con esta bomba contra Rocío Flores? ¿Qué ha hecho paa «conseguir» la ruptura del padre y su pareja? Parece que nunca han tenido muy buena relación, pero hay mucha diferencia de esto a señalarla de este modo en un escrito público. La guerra familiar debe de estar en plena ebullición, la que muy seguro que ha empeorado todavía más después de este mensaje de Marta Riesco.

Hay que recordar que Telecinco la despidió de manera disciplinaria hace un par de semanas porque consideraban que no estaba haciendo bien su trabajo. Ella no estaba conforme, pero finalmente aceptó que era lo mejor porque había llegado un momento en el que le estaban dando por todas bandas y necesitaba priorizar su salud mental.

Antonio David Flores y Marta Riesco rompen la relación – Europa Press

De momento no ha habido respuesta por parte de Antonio David Flores o de Rocío Flores, los dos interpelados en esta separación. La ruptura es muy reciente, teniendo en cuenta que se habría producido la última noche. Los comentarios se han multiplicado a través de las redes sociales, así que es probable que acaben diciendo algo en las próximas horas. La relación de estos dos ha estado en el centro de la diana desde sus inicios, el enero del 2022.