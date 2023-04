Marta Riesco anuncia la ruptura amb Antonio David i diu qui és la culpable

Marta Riesco i Antonio David Flores han trencat la relació, una notícia bomba de la qual es parlarà moltíssim a la premsa rosa. Ha estat ella mateixa qui ho ha anunciat en un comunicat en el seu perfil d’Instagram que ha deixat tothom amb la boca oberta: “Vull comunicar-vos a tots que la meva relació amb Antonio David ha acabat aquesta nit“.

El més fort és que, en aquest escrit, ha acusat directament a la culpable d’aquesta separació: “Rocío Flores, espero que estiguis feliç, ja has aconseguit el que volies“, ha escrit en un retret molt fort cap a la filla del tertulià a qui ja considera un ex.

No contenta amb això, ha deixat anar una frase que demostra que la ruptura ha estat molt desagradable: “Necessito temps per assimilar el que he viscut a les últimes hores. Estaré bé per la meva família i per la gent que sé que m’estimeu. Mai vaig pensar que em fessin alguna cosa així en el pitjor moment de la meva vida“, etziba.

Marta Riesco anuncia que ha trencat amb Antonio David Flores | Instagram

La tertuliana confirma que la ruptura no ha estat agradable | Instagram

Marta Riesco carrega contra Rocío Flores en l’anunci de la ruptura

A què es refereix amb aquesta bomba contra Rocío Flores? Què ha fet per “aconseguir” la ruptura del pare i la seva parella? Sembla que mai no han tingut molt bona relació, però hi ha molta diferència d’això a assenyalar-la d’aquesta manera en un escrit públic. La guerra familiar deu estar en plena ebullició, la que ben segur que ha empitjorat encara més després d’aquest missatge de Marta Riesco.

Cal recordar que Telecinco va acomiadar-la de manera disciplinària fa un parell de setmanes perquè consideraven que no estava fent bé la seva feina. Ella no hi estava conforme, però finalment va acceptar que era el millor perquè havia arribat un moment en el qual li estaven donant per totes bandes i necessitava prioritzar la seva salut mental.

Antonio David Flores i Marta Riesco trenquen la relació – Europa Press

De moment no hi ha hagut resposta per part d’Antonio David Flores o de Rocío Flores, els dos interpel·lats en aquesta separació. La ruptura és molt recent, tenint en compte que s’hauria produït la darrera nit. Els comentaris s’han multiplicat a través de les xarxes socials, així que és probable que acabin dient quelcom en les pròximes hores. La relació d’aquests dos ha estat al centre de la diana des dels seus inicis, el gener del 2022.