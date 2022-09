Antonio David Flores reapareix en un al·legat brutal contra Jorge Javier

Antonio David Flores ha reaparegut en el seu canal de Youtube amb un vídeo en directe de més de dues hores de durada. L’objectiu era reaccionar a les noves declaracions que ha deixat anar la seva ex, Rocío Carrasco, que protagonitza la segona part de la seva docusèrie a Telecinco. Cal recordar que la primera temporada va derivar en el seu acomiadament de Sálvame, ja que la cúpula es va posicionar a favor d’ella i es va creure les seves acusacions contra Antonio David. Ell els va denunciar per acomiadament improcedent, el que va acabar guanyant. Des de llavors els hi ha dit de tots, el que acaba de fer una altra vegada.

Antonio David Flores lamenta el tracte rebut a Sálvame

“Des que va començar el primer documental van vendre un producte i una història d’algú que ha explicat i relatat la seva vida. Han venut un documental basat en una persona que ha estat víctima de violència de gènere quan cap jutge ha dit això. Es van emparar en aquella llei i van posar com a cara visible una dona que deia que havia estat maltractada físicament i psicològicament. Va ser recolzada pel govern espanyol i per persones visibles de la política, tot donant la cara per una dona amb un testimoni fals i sense sentència. Ells van donar per fet que era un testimoni real i van saltar-se la presumpció d’innocència i l’Estat de Dret”, etziba.

Tot això l’hauria afectat directament: “El que ha provocat el seu testimoni és un odi diari cap a mi. Si jo hagués estat una persona condemnada ho podria arribar a entendre, però no és el cas. A tota aquesta gent vull dir-los que us han enganyat perquè el primer que han fet ha estat saltar-se les lleis que regulen el comportament de cadascú. No fan cap favor a les dones víctimes de violència de gènere que jo condemnaré sempre. El que em sembla injust és que es faci un judici mediàtic i paral·lel perquè una productora ha guanyat moltíssims diners tot explicant un testimoni que és fals”.

Antonio David Flores critica Jorge Javier | Youtube

I d’aquest lament a criticar Jorge Javier Vázquez: “Em fas pena. T’has convertit en un pobre miserable… Eres el Déu de Telecinco i el presentador estrella. Ara mateix t’han tret de tots els projectes que tenia la cadena. T’has quedat en un presentador estrella i ara estrellat”.