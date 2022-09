‘Sálvame’ prohibeix als col·laboradors que parlin de Paz Padilla

Paz Padilla ha guanyat la batalla judicial a Telecinco i l’han hagut de reincorporar a la plantilla, el que ara crea una situació molt incòmoda. Encara no se sap què farà, però tots els companys de la cadena estan opinant sobre ella. El que més sobta és que a Sálvame pràcticament no han parlat sobre aquesta reincorporació, només Belén Esteban ha dit què en pensa en ser preguntada per la seva mala relació.

Cal recordar que l’humorista va ser acomiadada per marxar de plató a mig programa després d’una discussió amb Belén. Com estan les coses entre elles? La princesa del pueblo assegura que s’alegra del seu retorn: “Jo m’alegro de totes les coses bones que li passen a la gent. No tinc res a resoldre amb Paz Padilla. Va passar el que va passar i ara li desitjo el millor del món. No tinc absolutament res a dir amb Paz”.

Qui sí que opinava malament de la companya era Kiko Matamoros: “Paz menyspreava la nostra feina a Sálvame i és una muntanya d’incongruències”.

Belén Esteban reacciona a la tornada de Paz Padilla | Telecinco

Diego Arrabal assegura que la cúpula de Sálvame ha prohibit que parlin de Paz Padilla

El fotògraf Diego Arrabal ha tret a la llum quin motiu hi hauria darrere d’aquest silenci a Sálvame. Com és que no estan parlant sobre Paz Padilla? Segons el paparazzi, té a veure amb una prohibició provinent des de la cúpula: “La cúpula està molt molesta pel fet que Paz reaparegués a El Hormiguero, un programa de la competència, i que tot just després anés a Ya es verano i no a Sálvame. Des de la direcció de la cadena han preparat un pla contra ella i van trucar els directors del programa perquè no parlessin d’ella en cap moment. Això no els ha agradat, ja que estan acostumats a dir tot el que volen”.

De moment no se sap si la cadena li oferirà un programa nou, simplement han dit que començarà a col·laborar al programa dels caps de setmana Ya es verano.