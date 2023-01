Antonio David Flores explica per què ha estat desaparegut en un vídeo bomba

Antonio David Flores ha reaparegut públicament en un vídeo de Youtube molt esperat. L’extertulià, conegut pel seu matrimoni amb Rocío Carrasco, ha estat callat unes quantes setmanes i això ha donat ales als crítics per especular sobre el seu estat. A Sálvame s’han fet ressò d’aquest silenci, el que els ha agradat perquè han pogut criticar-lo després de més d’un any i mig sense parlar d’ell. Van deixar de fer-ho quan el van fer fora, un acomiadament improcedent que van realitzar quan la seva ex el va acusar de maltractar-la en un documental bomba.

I què ha dit? Com ha justificat la seva absència? S’ha mostrat contundent des del principi: “No deixo Youtube, no he abandonat el meu canal ni m’he enfadat amb el meu soci”, engega. S’ha parlat molt sobre el seu silenci, el que hauria estat simplement una conseqüència de la manca de temps lliure que ha tingut últimament: “He estat de trasllat. He trobat un pis a Màlaga que m’encanta i, a poc a poc, ha anat pintant-lo i decorant-lo al meu gust. Estic feliç, molt feliç d’estar aquí tranquil i una altra vegada amb moltes ganes de tornar”.

Antonio David Flores explica per què ha desaparegut | Telecinco

Antonio David Flores gravarà els seus vídeos ell mateix

Antonio David ha ensenyat alguns dels regals de Reis que ha rebut, entre els que destaca una càmera de vídeo amb trípode inclòs que farà servir per gravar els seus vídeos ara que deixarà de col·laborar amb l’amic que li muntava aquestes gravacions: “A partir d’ara us oferiré moltíssimes coses noves que seran del vostre interès. La meva mà dreta en el canal ha anunciat públicament que la nostra relació professional ha acabat, però és mentida que ens hàgim enfadat perquè la nostra amistat continua”.

Aquest vídeo l’ha gravat des del sofà de la casa nova, però aquest no serà l’escenari dels vídeos nous: “Aviat estaré amb vosaltres en un estudi de Madrid en el que prepararé nou contingut i respondré algunes coses que estan per allà circulant a l’aire que no em fa molta gràcia escoltar-les”.

El tertulià carrega contra Sálvame i anuncia més informació

El que més el preocupa, tot el que s’està deixant caure a Sálvame: “Van venir a la porta de casa a preguntar-me coses. Doncs jo hauria volgut preguntar-los a ells per què tornen a parlar de mi després d’assenyalar-me amb el dit davant de tota Espanya encara que la justícia m’hagi donat la raó i us hagi condemnat. Per què necessiteu parlar de mi? Heu de pujar l’audiència i continuar facturant a costa meva?”.

La productora de Sálvame no està vivint una bona època, tenint en compte que un jutge els està investigant per haver comès espionatge il·legal i per haver subornat un funcionari per obtenir informació confidencial de més de 140 famosos. Han arribat a un acord amb uns quants, però encara n’hi ha quaranta que volen justícia: “El jutge ha demanat més temps per poder investigar. Com està la cúpula? Estan preocupats per una sentència que els podria condemnar a presó? Han canviat el director i ara recull el testimoni Borja Prado, un senyor i gran empresari que té clar que no consentirà que Mediaset tingui una productora de televisió que estigui imputada en un escandalós delicte”.