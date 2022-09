Rocío Flores, acomiadada de Telecinco per les seves exigències

Rocío Flores ha rebut molt males notícies. La filla d’Antonio David i Rocío Carrasco s’ha quedat sense feina a televisió, el que la forçarà a buscar-se la vida perquè fins ara aquest era el seu ingrés principal. Cal recordar que Telecinco la va contractar com a col·laboradora d’El Programa de Ana Rosa perquè donés la seva opinió sobre la participació de la madrastra, d’Olga Moreno, a Supervivientes. A més a més, van aprofitar que aquesta emissió va coincidir amb la del documental de la seva mare biològica, que va deixar anar unes confessions que no deixaven a la jove en molt bon lloc.

L’opinió pública s’ha posicionat en contra seva, el que ha donat ales a la cadena per no renovar el seu contracte. Tenint en compte que cada vegada es parla menys de la família, sembla que els hauria deixat d’interessar tenir-la a la seva plantilla perquè demana molts diners a canvi i ha deixat de valdre’ls la pena. Així ho assegura la revista Lecturas, que anuncia en exclusiva que li han comunicat que no accepten les seves exigències.

Rocío perdrà, d’aquesta manera, la millor manera que havia trobat per poder dir la seva i defensar-se públicament. Fins ara tenia molta expectació mediàtica, però podria perdre-la de cop per culpa d’aquest acomiadament… el que, alhora, farà que les marques li paguin menys diners a canvi de la publicitat que n’està fent a través del seu perfil d’Instagram.

Rocío Flores informa sobre el seu estat després de l’operació |Telecinco

El Programa de Ana Rosa decideix acomiadar Rocío Flores

Diuen que l’han fet fora, principalment, perquè estava demanant un sou altíssim que la direcció del programa considera que és desproporcionat i que les seves intervencions no generen tant interès com perquè els compensi fer aquesta gran despesa. Pel que deixen caure, ella no hauria cedit en les negociacions i s’hauria mantingut convençuda que preferia que l’acomiadessin a cobrar menys diners. Una decisió que pot sortir-li cara, tenint en compte que s’ha quedat sense el seu millor aparador. Ara haurà de buscar-se la vida fora del programa, el que li costarà perquè no pot anar a Sálvame perquè el seu pare -i ella mateixa- són persones non grates en el seu plató.