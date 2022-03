Rocío Flores acusa Rocío Carrasco: “Ha volgut que m’afusellessin”

Rocío Flores treballa de col·laboradora de El programa de Ana Rosa des de poc abans que la seva mare anunciés que protagonitzaria un documental a Telecinco. Rocío Carrasco havia estat més de 20 anys callada, una etapa en la que el seu exmarit l’havia deixat verda a televisió. Farta d’haver de sentir mentides, va fer un pas endavant i va explicar la seva versió de la història. Segons aquesta, la filla no seria tan bona com vol fer veure… tenint en compte que va arribar a agredir la mare perquè la deixés marxar de casa.

La jove Rocío no li perdona que parlés d’aquell tema a televisió, el que ha deixat clar en la seva darrera intervenció: “Si la família pretén que parli de coses de fa 20 anys, no ho faré. No ho he fet amb la meva mare, que m’ha col·locat a primera línia perquè tothom m’afusellés, tampoc no ho faré ara”, deia en una sonora clatellada a la mare.

Els companys han volgut que digués què hi ha de debò en les notícies que asseguren que ha tallat amb el seu xicot, al que ella s’ha negat a comentar: “Ell és una persona anònima i no vull parlar de la meva vida privada ni comercialitzar-la. No vull donar explicacions sobre la meva vida. Els límits de la privacitat els marco jo“, deia. Tots es quedaven amb la boca oberta en sentir-la pronunciar aquesta frase, quan fa més d’un any que cobra un sou de Telecinco a canvi, precisament, de parlar de la seva vida privada.

Davant d’això, són molts els presentadors i col·laboradors de televisió que han volgut criticar-la. Segurament la més dura ha estat María Patiño, que l’ha deixat verda en el seu programa de Telecinco: “Podem recordar l’extensa exclusiva de la que va beneficiar-se després de Supervivientes, en la que no va tenir problema en parlar del seu xicot i dels plans de futur que tenien junts. Sembla que quan no t’interessa parlar d’un tema, passa a ser anònim. Crec que és molt més honest dir que no li dona la gana de parlar de la seva vida privada a argumentar una cosa que no és real. Hem comprovat que aquest noi no és anònim. Imagineu-vos que ell mai no hagués anat a Supervivientes i que ell mai no hagués parlat d’ell en una exclusiva… Igualment, l’advocat del pare li hauria d’explicar què és la notorietat pública. Sé que ella està molt assessorada per Antonio David Flores, però que ella visqui amb la paraula intimitat no ho entenc”.

Queda clar que sembla una mica hipòcrita que Rocío Flores vulgui cobrar diners a canvi de parlar de la mare, el pare, els amics… però no del xicot ara que han tallat, quan sí que ho ha fet amb anterioritat. La seva imatge pública continua empitjorant, el que ella confia poder resoldre en les pròximes setmanes.