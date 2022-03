Surt a la llum el motiu real de la ruptura de Rocío Flores i Manuel

Pocs dies després de l’anunci de la ruptura de Rocío Flores i Manuel Bedmar, l’exparella ha sorprès molt en deixar-se veure junts pel carrer. En un primer moment es deia que el desgast de la relació havia estat el motiu principal, però ara han deixat caure a Sálvame que hi hauria més coses. El reporter Miguel Frigenti ha assegurat amb contundència que Manuel hauria estat infidel a Rocío amb una noia que coneix des de fa temps. Hauria estat per això que la filla de Rocío Carrasco i Antonio David hauria decidit separar el seu camí d’ell després de sis anys junts: “Manuel i l’amant s’han estat veient bastant temps. L’affaire va tenir lloc el novembre i des de llavors s’han vist més d’una vegada. No només són fotos compromeses, sabem que aquesta noia ha estat a casa de Manuel. Hi ha hagut trobades”.

El noi hauria mantingut aquesta aventura en secret. Amb el que no comptava era amb què aquesta noia publiqués fotografies a Instagram en les que es podia identificar que havia estat a casa seva: “Li va dir que esborrés les fotos, però aquesta prova va arribar a Rocío. Ella s’assabenta perquè li explica una amiga de l’amant, que la traeix“. Poc després la història s’hauria complicat encara més, ja que Manuel hauria demanat a l’amant que anés a parlar amb Rocío per deixar clar que no havien fet res. I com justificava Manuel mantenir la relació amb l’amant en secret? “Ell li deia que no podia més, que no se sentia valorat en la relació amb Rocío i que ella sempre estava a Madrid”.

Rocío Flores reapareix amb l’antic xicot després de la ruptura | Europa Press

Tenint en compte aquesta informació, sobta encara més que aquest dilluns els hagin vist junts pel carrer mostrant-se còmplices i somrients davant les càmeres. No han volgut fer cap comentari i tampoc no s’han dedicat cap gest d’estima, però crida l’atenció que es mostrin tan amics si realment és cert que ell l’ha enganyat d’aquesta manera. Rocío és molt activa en el seu perfil d’Instagram, però encara no ha dit res al respecte. Molts esperen que torni a El Programa de Ana Rosa per comentar què ha passat realment i en quin punt es troba la seva relació amb Manuel.