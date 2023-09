Antonio David Flores celebra el fracaso de Jorge Javier: «El karma»

Antonio David Flores no ha perdonado a Telecinco que Sálvame y todos los programas del corazón de la casa se posicionaran en su contra. El fichaje de Rocío Carrasco hizo que todo el mundo dejara de defender al tertuliano, que se quedó sin trabajo ni amigos cuando su ex sacó a la luz sus trapos sucios. Le echaron de malas maneras y él ganó el juicio, pero no lo han readmitido ni mucho menos. El andaluz sabe que es persona non grata en aquellos platós y, desde su canal de YouTube, insulta a los presentadores de la cadena siempre que puede.

¿Su principal enemigo? Jorge Javiez Vázquez, a quien ha criticado con crueldad muchísimas veces. Ahora que el de Badalona se ha quedado sin programa, Antonio David ha aprovechado para mofarse del castigo que ha recibido. Cuentos Chinos ha hecho una audiencia desastrosa y el equipo directivo se ha visto forzado a fulminarlo de la parrilla solo quince días después del estreno. La -en teoría- muy esperada reaparición de Jorge Javier no ha tenido el llamamiento esperado y el golpe ha sido fuerte.

Antonio David Flores está encantado y ha hecho un directo con sus seguidores de YouTube para demostrarlo. No contento con reírse del mal ajeno, ha tenido el morro de asegurar que el programa de Jorge Javier ha fracasado gracias a él. ¿Y cómo lo justifica? Afirmando que la campaña que ha hecho contra él ha funcionado, ya que ha convencido a la marea azul (nombre con que llama sus seguidores) para que no lo vean.

Antonio David Flores reaparece para mofarse del fracaso de Jorge Javier | YouTube

Antonio David Flores cree que sus seguidores han hecho boicot en el programa de Jorge Javier Vázquez

«La marea azul , a quien has mencionado en tu programa tantas veces, ha sido quien te ha decapitado. La marea azul no quiere verte en televisión, que te quede claro a ti y a los directivos de Mediaset. No quieren esta televisión ni a ninguno de los personajes que han formado parte de Sálvame y de La Fábrica de la Tele. Dos años y medio hace que Mediaset no levanta la cabeza con las audiencias por los suelos y convertida en la cuarta opción de la parrilla televisiva», ha dicho. Además, ha presumido de haber hecho un buen pronóstico: «Le di cuatro semanas de vida a Cuentos Chinos y han acabado siendo tres. Era de lunes a jueves y le sacaron los jueves, me encantará ver los memes que hagan los presentadores de la competencia«.