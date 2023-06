Georgina publica fotos d’un rellotge caríssim i rep crítiques ferotges

Les xarxes socials han esclatat contra Georgina Rodríguez, la dona de Cristiano Ronaldo, per l’última publicació que ha fet a Instagram amb motiu de l’aniversari dels seus fills bessons Mateo i Eva. El futbolista i la model van organitzar una gran festa pels seus fills, que complien sis anys, i com tots els esdeveniments de la seva vida, Georgina ho ha volgut compartir a les xarxes socials. Ara bé, ben segur que no esperava les crítiques ferotges que ha rebut per aquestes imatges.

Georgina ha decidit compartir un carrusel de les fotos d’aquest esdeveniment familiar, però la polèmica ha sorgit perquè ha situat com a primera imatge una fotografia seva ensenyant el modelet i un car rellotge. Els usuaris d’Instagram l’han criticat molt durament i l’han acusat de ser una dona “buida i materialista” per ensenyar abans les joies que la festa dels seus fills, que es pot veure en les següents fotografies, però no en la principal. “Celebra l’aniversari dels seus fills i el primer que fa així com a la publicació de l’aniversari de la seva germana és mostrar-se ella”, ha comentat una de les usuàries d’Instagram.

Una de les crítiques que ha rebut Georgina / Instagram

Una altra ha preguntat “què pinta a les fotos de la celebració dels nens lluir rellotge i anells”. “Que sí, que ja sabem que estàs forrada, però ja que fas un post de l’aniversari dels petits, deixa que siguin els protagonistes”, ha continuat. Altres han estat més suaus i han dit sense insults ni paraules pejoratives que no entenen per què ensenya un rellotge tan car en l’aniversari dels nens.

El preu del rellotge que exhibeix Georgina

El rellotge de la discòrdia és de marca Hublot, concretament el model Spirit Of Big Bang ‘King Gold Rainbow’. És un dels rellotges més cars que té aquesta marca i destaca especialment pels colors de l’arc de Sant Martí que l’emmarquen. El seu preu no és apte per gairebé cap butxaca i ascendeix a 96.800 euros. Té un cost tan elevat perquè és una joia d’or de 18 quirats setinat i polit adornat amb 164 gemmes de colors i vidre de safir. L’esfera, a més, té 431 gemmes de colors. La corretja és de pell d’al·ligàtor multicolor, un material molt preuat que eleva encara més el cost d’aquest espectacular rellotge que li ha costat molts atacs a la seva propietària.