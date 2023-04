Cristiano Ronaldo, fart de “l’excessiu egocentrisme” de Georgina

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez viuen envoltats de rumors de crisi des de fa tant de temps, que deuen estar acostumats a sentir de tot sobre la seva relació. A Portugal no es parla d’una altra cosa, pel que es veu, sobretot des que El Mundo Deportivo publiqués un article en el qual donava per fet que la parella travessa un dels seus pitjors moments.

El titular més impactant d’aquell escrit fa referència al motiu impactant que hauria provocat aquesta crisi: “El crac portuguès està cansat de l’actitud i comportament de la seva xicota. Cristiano creu que ha canviat radicalment la seva manera de ser i que s’ha tornat excessivament egocèntrica des que és famosa“, asseguren. Que Cristiano Ronaldo, precisament, acusi algú de ser “excessivament egocèntric” fa pensar que els fums de Georgina deuen ser escandalosos.

Cristiano Ronaldo i Georgina viuen amb rumors d’infidelitat constants | Europa Press

Els tertulians de la televisió portuguesa creuen que Georgina i Cristiano Ronaldo se separaran

Davant d’aquesta novetat, Look ha buscat informació sobre la seva vida familiar a l’Aràbia Saudita. La primera frase ja ho diu tot: “La vida allà podria no ser tan idíl·lica com la pinten a les xarxes socials. El seu comportament crispat als terrenys de joc el podria estar traslladant a casa i l’ambient podria no ser el millor”.

Han subratllat l’anàlisi que ha fet un psicòleg a la televisió portuguesa: “Els últims comportaments de Ronaldo demostren que la seva vida personal no viu un moment de felicitat i que està menys temperat quan s’allunya de la seva mare. Tots sabem per què està cada vegada més allunyat de la família”. En el mateix sentit s’ha pronunciat Leo Caeiro, tertulià i amic de la mare del futbolista: “Fa mesos que ho dic, no estan bé i és probable que se separin. Estan junts per alimentar el producte“.

Uns rumors cada vegada més constants que podrien acabar pronosticant una ruptura amb la qual s’especula des de fa temps.