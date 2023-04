Cristiano Ronaldo, harto del «excesivo egocentrismo» de Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven rodeados de rumores de crisis desde hace tanto tiempo, que deben de estar acostumbrados a oír de todo sobre su relación. En Portugal no se habla de otra cosa, por lo que se ve, sobre todo desde que El Mundo Deportivo publicara un artículo en el que daba por hecho que la pareja atraviesa uno de sus peores momentos.

El titular más impactante de aquel escrito hace referencia al motivo impactante que habría provocado esta crisis: «El crac portugués está cansado de la actitud y comportamiento de su novia. Cristiano cree que ha cambiado radicalmente su manera de ser y que se ha vuelto excesivamente egocéntrica desde que es famosa«, aseguran. Que Cristiano Ronaldo, precisamente, acuse alguien de ser «excesivamente egocéntrico» hace pensar que los humos de Georgina deben de ser escandalosos.

Cristiano Ronaldo y Georgina viven con rumores de infidelidad constantes | Europa Press

Los tertulianos de la televisión portuguesa creen que Georgina y Cristiano Ronaldo se separarán

Ante esta novedad, Look ha buscado información sobre su vida familiar en Arabia Saudí. La primera frase ya lo dice todo: «La vida allí podría no ser tan idílica como la pintan en las redes sociales. Su comportamiento crispado en los terrenos de juego lo podría estar trasladando a casa y el ambiente podría no ser el mejor».

Han subrayado el análisis que ha hecho un psicólogo en la televisión portuguesa: «Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran que su vida personal no vive un momento de felicidad y que está menos templado cuando se aleja de su madre. Todos sabemos por qué está cada vez más alejado de la familia». En el mismo sentido se ha pronunciado Leo Caeiro, tertuliano y amigo de la madre del futbolista: «Hace meses que lo digo, no están bien y es probable que se separen. Están juntos para alimentar el producto «.

Unos rumores cada vez más constantes que podrían acabar pronosticando una ruptura con la que se especula desde hace tiempo.