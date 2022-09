Mayte Zaldívar reapareix en cadira de rodes i explica què li ha passat

Mayte Zaldívar feia molts mesos que no apareixia públicament, una dona que havia estat desapareguda de primera línia mediàtica després de protagonitzar diversos escàndols. L’exdona de Julián Muñoz, qui ha estat un personatge molt potent en la premsa del cor, ha aparegut en unes imatges que han preocupat perquè se la veu en cadira de rodes i un visible desmillorament físic.

Ha estat ella mateixa qui ha tret a la llum què li ha passat en un intent de tranquil·litzar la gent que la coneix: “Em trobo bé i tinc problemes de mobilitat per culpa d’un accident. Estar dempeus es fa per caure’s, no? Tinc la cama trencada només, així que no us preocupeu”.

Sembla que l’empresària hauria caigut i que aquesta caiguda li hauria provocat el trencament de l’os de la cama, el que ara la forçarà a necessitar la cadira durant un temps perquè duu un guix des del genoll fins al peu. Al seu costat hem vist la seva parella Fernando i les seves filles. És una d’elles qui més preocupa a la família, de fet, ja que li van diagnosticar càncer a principis d’any i encara està lluitant contra ell amb força i optimisme.

Mayte Zaldívar apareix en cadira de rodes | Europa Press

Aquestes imatges han encès totes les alarmes sobre el seu estat de salut l’any en què celebra els 65 anys. De moment ha volgut deixar clar que no està tan malament com sembla i que continuarà treballant en la mesura del possible. Mayte Zaldívar, que va ser condemnada a una multa de dos milions d’euros i a dos anys i mig de presó per blanqueig de capitals, va intentar deixar aquest trauma enrere i va participar en diversos realities per fer-se un lloc a televisió. Ara ha estat molt desapareguda, però podria ser que aprofiti haver tornat a la diana per concedir alguna entrevista.