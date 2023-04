Cristina Pedroche i David Muñoz, en crisi? “Canvien quan ningú no els veu”

Cristina Pedroche i David Muñoz es convertiran en pares de la seva primera filla en comú en els pròxims mesos. Cada cop queda menys per posar cara a la filla de la icònica parella, que ha celebrat l’embaràs en un viatge a Miami del que estan presumint a través de les xarxes socials. Han viatjat fins allà en l’últim gran viatge transoceànic abans del naixement de la petita, el que canviarà radicalment la seva rutina. Mentre ells comparteixen una fotografia romàntica rere una altra des del paradís americà, algunes fonts han intentat desmentir que realment estiguin sent unes vacances tan ideals com pretenen fer creure.

Look ha tingut accés a la informació d’un testimoni que assegura que, en realitat, la parella no travessa una situació tan idíl·lica: “No és or tot el que lluu. A jutjar per les imatges, aquests dies de desconnexió han estat marcats per llums i ombres; llums a les xarxes socials i ombres quan ningú no els veu“. Miami està plena de fotògrafs espanyols ara que ha esclatat el tema d’Ana Obregón, el que ha permès que també observin els moviments de Cristina Pedroche i David Muñoz: “Han estat allotjats en un hotel de luxe en el qual pots allotjar-te per 1.900 € la nit. Ens informen que a ells els hi podria haver sortit gratis gràcies a una de les col·laboracions que fan com a influencers. Luxe i paradís, però amanit d’un còctel amarg perquè el seu comportament no ha estat el que han mostrat en els seus perfils públics“, etziben.

Cristina Pedroche i David Muñoz es mostren enamorats a Instagram

La parella no fa cas dels rumors de crisi | Instagram

Diversos testimonis acusen Cristina Pedroche i David Muñoz de mentir a les seves xarxes socials

Diuen que no han sortit de l’hotel en aquests 10 dies, que només han fet ús de la piscina de l’última planta “per evitar els objectius indiscrets” i que només van animar-se a fer un passeig a una zona molt propera a l’hotel per anar a dinar a un restaurant: “El més curiós del passeig és l’actitud que té la parella quan ningú no els veu. Durant el camí en direcció al restaurant, Cristina i David no van mostrar cap símbol d’afecte“.

“Se’ls veu esquerps i mirant cap a totes bandes excepte l’un a l’altre. Van sortir cadascú per la seva banda amb cara de pocs amics i cap gest de complicitat. Ell, amb gest d’estar enfadat. Ni tan sols van animar-se a passejar per les famoses platges de la ciutat”, han arribat a publicar. Aquesta informació, però, sembla totalment diferent del que han anat publicant a Instagram perquè realment sembla que hagin fet moltes coses i que estiguin molt enamorats.

La parella tindria una actitud diferent quan no els miren | Instagram

La presentadora diu que ha estat un viatge preciós | Instagram

Queda poc per al naixement de la filla de Cristina Pedroche | Instagram

O bé des del diari no els estimen gaire o han obtingut informació esbiaixada que vol fer mal a la imatge pública del matrimoni poc abans que es converteixin en pares. Diuen que a Instagram no hi ha tanta veritat com pot mostrar, però tant arriben a mentir per allà? De moment aquesta és una incògnita, ja que cap dels dos no s’ha pronunciat sobre uns rumors de crisi.

De fet, els han intentat ignorar amb missatges romàntics en els seus perfils: “Han estat uns dies meravellosos. Torno amb més ganes de menjar-me el món”, “Està sent un viatge preciós. A vegades es necessita desconnectar per connectar amb el que realment és important. Lògicament, cada vegada tinc més clares les meves prioritats” o “El meu company de vida, d’aventures i malifetes. I el que ens queda” són alguns dels comentaris que ha escrit la presentadora de televisió.