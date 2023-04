Cristina Pedroche y David Muñoz, ¿en crisis? «Cambian cuando nadie los ve»

Cristina Pedroche y David Muñoz se convertirán en padres de su primera hija en común en los próximos meses. Cada vez queda menos para poner cara a la hija de la icónica pareja, que ha celebrado el embarazo en un viaje a Miami del que están presumiendo a través de las redes sociales. Han viajado hasta allí en el último gran viaje transoceánico antes del nacimiento de la pequeña, el que cambiará radicalmente su rutina. Mientras ellos comparten una fotografía romántica detrás de otra desde el paraíso americano, algunas fuentes han intentado desmentir que realmente estén siendo unas vacaciones tan ideales como pretenden hacer creer.

Look ha tenido acceso a la información de un testigo que asegura que, en realidad, la pareja no atraviesa una situación tan idílica: «No es oro todo el que reluce. A juzgar por las imágenes, estos días de desconexión han estado marcados por luces y sombras; luces en las redes sociales y sombras cuando nadie los ve, que cambian». Miami está llena de fotógrafos españoles ahora que ha estallado el tema de Ana Obregón, el que ha permitido que también observen los movimientos de Cristina Pedroche y David Muñoz: «Han sido alojados en un hotel de lujo en el que puedes alojarte por 1.900 € la noche. Nos informan que a ellos les podría haber salido gratis gracias a una de las colaboraciones que hacen como influencers . Lujo y paraíso, pero aliñado de un cóctel amargo porque su comportamiento no ha sido el que han mostrado en sus perfiles públicos«, espetan.

Cristina Pedroche y David Muñoz se muestran enamorados en Instagram

La pareja no hace caso de los rumores de crisis | Instagram

Varios testigos acusan a Cristina Pedroche y David Muñoz de mentir en sus redes sociales

Dicen que no han salido del hotel en estos 10 días, que solo han hecho uso de la piscina de la última planta «para evitar los objetivos indiscretos» y que solo se animaron a hacer un paseo a una zona muy próxima en el hotel para ir a comer a un restaurante: «Lo más curioso del paseo es la actitud que tiene la pareja cuando nadie les ve. Durante el camino en dirección al restaurante, Cristina y David no mostraron ningún símbolo de afecto«.

«Se les ve ariscos y mirando hacia todas bandas excepto la uno al otro. Salieron cada uno por su parte con cara de pocos amigos y ningún gesto de complicidad. Él, con gesto de estar enfadado. Ni siquiera se animaron a pasear por las famosas playas de la ciudad», han llegado a publicar. Esta información, sin embargo, parece totalmente diferente al que han ido publicando en Instagram porque realmente parece que hayan hecho muchas cosas y que estén muy enamorados.

La pareja tendría una actitud diferente cuando no los miran | Instagram

La presentadora dice que ha sido un viaje precioso | Instagram

Queda poco para el nacimiento de la hija de Cristina Pedroche | Instagram

O bien desde el diario no los quieren mucho o han obtenido información sesgada que quiere hacer daño a la imagen pública del matrimonio poco antes de que se conviertan en padres. Dicen que en Instagram no hay tanta verdad como puede parecer, pero ¿tanto llegan a mentir por allá? De momento esta es una incógnita, ya que ninguno de los dos no se ha pronunciado sobre unos rumores de crisis.

De hecho, los han intentado ignorar con mensajes románticos en sus perfiles: «Han sido unos días maravillosos. Vuelvo con más ganas de comerme el mundo», «Está siendo un viaje precioso. A veces se necesita desconectar para conectar con el que realmente es importante. Lógicamente, cada vez tengo más claras mis prioridades» o «Mi compañero de vida, de aventuras y fechorías. Y lo que nos queda» son algunos de los comentarios que ha escrito la presentadora de televisión.