Cristina Pedroche explica per què no mostra fotos de la panxa d’embarassada

Cristina Pedroche està molt feliç amb el seu embaràs, la millor notícia amb la que podia començar el 2023. No li va agradar que es filtrés a la premsa i aparegués publicat tan aviat, ja que considera que havien de ser ells els qui ho comuniquessin quan hagués passat un temps prudencial. Des de llavors pràcticament no ha compartit cap fotografia de la panxa, un hermetisme que finalment ha trencat en un dels posts més sincers que ha escrit mai.

La presentadora lamenta que li faci por publicar fotos i contingut de la gestació, ja que creu que rebrà crítiques i no vol haver d’enfrontar una situació així en aquests moments: “Reconec que m’està costant publicar coses sobre el procés personal tan gran que estic vivint perquè em fa por. Això és el més íntim que tinc, el més maco que m’ha passat i em fa por no estar preparada per suportar les males paraules, les crítiques i els mals comentaris. Avui, gairebé sense voler, he estat llegint les bajanades que em diuen a Twitter arran de la notícia que presentaré un programa nou i em fan mal, no us enganyaré”.

I és que encara no se sap ni tan sols com serà el programa: “Em fa mal que es critiqui sense veure’l, sense donar-me una oportunitat, que sembli que ningú no se n’alegra o que, fins i tot, em desitgin mala sort. Em fan mal, però estic acostumada a aquest tipus de crítiques (encara que no per això fa menys mal). El que no sé si estic preparada per enfrontar-me a crítiques sobre el meu cos per l’embaràs o coses pitjors que ni tan sols vull mencionar”.

Cristina Pedroche mostra una foto de la panxa d’embarassada | Instagram

Cristina Pedroche vol evitar les crítiques al seu canvi físic per l’embaràs

Cristina Pedroche és influencer, però té altres feines. És conscient que no passaria res si desaparegués d’Instagram, una opció amb la que ha amenaçat als detractors: “La meva professió avui dia és una altra i si veig que a nivell personal em comença a afectar, em sap greu però les meves xarxes passaran a ser únicament sobre la meva feina”.

La tertuliana de televisió té por i així ho justifica: “En aquest moment de la meva vida m’he de protegir i ens he de protegir, a mi i al meu bebè. Tant de bo aquest fos un lloc segur en el que poder mostrar-vos el meu canvi, explicar-vos amb tota la il·lusió que tinc de quantes setmanes estic, com ho estic vivint, el sexe del bebè… Però em fa por”.

Cristina Pedroche reconeix que li fan por les crítiques | Instagram

Davant d’això, un munt de famoses conegudes li han recomanat que publiqui tot el que vulgui i que no faci ni cas a les crítiques, que intenti quedar-se només amb les positives.