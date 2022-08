El moment més agressiu de Brad Pitt, clau en el divorci d’Angelina Jolie

Angelina Jolie i Brad Pitt es troben immersos en un tempestuós procés de divorci des del 2016, moment en què van anunciar la seva separació. Ja s’intuïa en aquell moment que no seria fàcil posar-se d’acord, però pocs haurien dit que acabarien sorgint tantíssims problemes. Ambdós han deixat clar que estan disposats a tot, encara que hagin de fer molt de mal a l’altra. S’han publicat moltíssimes informacions al respecte, però realment fins ara no se sabia quin havia estat el moment culminant en què l’actriu va decidir demanar el divorci al pare dels seus sis fills.

Ha estat ara quan nombrosos mitjans de comunicació nord-americans han tret a la llum que Angelina Jolie hauria presentat una demanda en què demanava uns documents relacionats amb una investigació oberta sobre Brad Pitt. I de què es tracta? Diuen que exigeix saber per què no van presentar-se càrrecs legals contra ell pel que va passar a bord d’un avió en el que feien el recorregut des de Niza fins als Estats Units.

Brad Pitt i Angelina Jolie, en una foto d’arxiu | Europa Press

Angelina Jolie denuncia el que va fer Brad Pitt en un vol molt tempestuós

Asseguren que Brad Pitt hauria begut molt d’alcohol, un estat en què va agafar Angelina del braç i la va forçar a anar fins al lavabo de l’avió on l’hauria agafat pel cap amb molta força mentre la sacsejava. Ella afegeix que també va veure que es posava violent amb un dels fills, un moment molt tens en què Brad Pitt hauria acabat donant cops de puny al sostre de l’avió i escridassant als fills que Angelina no està bé, que estava “arruïnant a la família” perquè estava “boja“.

Quan el nen li hauria recriminat al pare que el dolent era ell, Brad Pitt hauria intentat apropar-se a ell per colpejar-lo (sempre segons Angelina Jolie). Ella diu que va haver de posar-se entre els dos i que va ser per això que va acabar rebent lesions a l’esquena i a un colze per intentar protegir el fill. En aterrar, li hauria dit a Brad Pitt que s’enduia els nens i ell l’hauria fet una forta empenta mentre li deia que no permetria que s’endugués els seus fills.

Davant d’aquesta situació, Angelina Jolie s’hauria acabat de decidir i hauria començat els tràmits de divorci. Una parella que semblava ideal, però que darrere amagava una vida familiar horrible i molt violenta. Ara ella vol saber per què el Fiscal va decidir no portar a tràmit la demanda contra l’actor per aquest incident a bord de l’avió, una nova polèmica que esquitxa Brad Pitt.