Bertín Osborne nega ser votant de Vox en una entrevista plena d’animalades

Bertín Osborne és un dels personatges més odiats del panorama espanyol. Mai no es calla les coses, ni tan sols quan deixa anar comentaris que van en contra del que pensa la gran majoria de ciutadans. Com era d’esperar, també l’ha fet grossa amb l’última entrevista que ha concedit, en la que parla de política d’una manera molt contundent.

N’ha parlat a El Mundo, una conversa en la que ha criticat que la gent continuï instal·lada en el rancor: “Avui dia seria viable una altra Transició perquè la gran majoria de gent és honrada, però n’hi ha molts altres que no. I si Espanya entrés en guerra? Jo ja sóc una mica gran, però seria un franctirador boníssim perquè disparo de collons“. El missatge que vol transmetre va en contra dels polítics: “Avui dia han de ser més gestors que polítics. L’esquerra, la dreta, la lluita de classes… tot això és prehistòric. El que volem és que la gent visqui millor i això no s’aconsegueix amb els polítics barallant-se”.

Bertín Osborne ha inscrit el fill a un campament militar | Instagram

Bertín Osborne nega ser feixista ni votant de Vox

Reconeix que va votar Adolfo Suárez en les primeres eleccions en les que va poder participar. En les darreres d’Andalusia el seu vot se l’ha endut Juanma Moreno del PP, amic íntim del presentador i cantant: “No és autoritari, és empàtic, moderat i un gran gestor. La seva ideologia? A mi m’és igual, és un gran polític”.

El que més ha sobtat? Que torni a desmarcar-se de Vox: “M’etiqueten amb ells perquè no em coneixen, no tenen ni p… idea de què penso i això em fot. Tinc amics de Vox des de fa mil anys i em van voler fitxar. És gent que ve del PP i que a mi em sembla respectable. Em van convidar a dinar i em van oferir entrar en el partit, però els vaig dir que no perquè jo estic en una altra guerra. El problema és que en aquest país tots parlen de l’extrema dreta i ningú diu extrema esquerra. Doncs si hi ha una, també hi ha l’altra. Si diuen que l’extrema dreta és irracional, doncs l’altra també”.

Deixa clar que no li agrada que li diguin que és un feixista: “Em sembla una bestiesa, sobretot perquè demostren una absoluta ignorància en no saber què és ser feixista. Si hi hagués feixistes en aquest país, tots aquests idiotes estarien corrents cap a la frontera amb Portugal. Em diuen que ho sóc i no tenen ni idea de què significa, el que fa que aquesta ignorància sigui molt perillosa. Els que no em coneixen diuen de tot perquè em dic Osborne, visc al camp i tinc cavalls. Doncs són uns p… ignorants. Ara es diu feixista a tot aquell que no sigui comunista o socialista progressista”.

També nega ser masclista, és clar: “Ni feminisme ni masclisme, tot en la seva mesura. Jo crec que mai no he estat masclista. El 80% dels meus treballadors són dones perquè em semblen més eficaces, més responsables, més honrades i més dures quan ho han de ser. En el camp prefereixo homes perquè fan la feina més ràpidament, però res més. Avui dia el feminisme està molt bé sempre que no el portin a l’extrem i a l’absurd. Jo sempre dic a les feministes extremistes que prediquin a l’Iran o a l’ambaixada del Pakistan perquè allà sí que cal un moviment feminista important. I aquí? Em sembla bé que hi hagi feminisme, però sense portar-lo a l’extrem”.