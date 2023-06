Per què i des de quan se sent sola Sofia de Grècia?

Sofia de Grècia va casar-se amb Joan Carles de Borbó el maig del 1962, un matrimoni del qual s’ha parlat molt per unes infidelitats que haurien estat constants des del principi. Ella sempre hauria estat conscient de la vida paral·lela del pare dels seus fills, però hauria fet com qui no veu perquè no volia un divorci que podria afectar greument a la monarquia. La gran banyuda d’Espanya viu separada del marit des de fa temps, encara que aquesta separació va fer-se oficial quan l’emèrit va traslladar la seva residència a Abu Dhabi. Ja ni tan sols comparteixen sostre, el que l’ha deixat sola també físicament.

La periodista barcelonina Pilar Eyre ha publicat un vídeo en el qual dona detalls d’aquesta “soledat tan tremenda” en la qual viu assumida la reina emèrita: “Té vuit nets, però pràcticament mai la veiem amb ells i tampoc no la veiem amb els fills… Quan va començar a sentir-se sola realment? Vaig escriure un llibre sobre ella, en el qual començo amb un fet que va marcar-la; la mort de la seva mare. La reina Federica de Grècia era un personatge interessant, una dona avançada a la seva època i una reina incòmoda. Franco no va permetre que es traslladés a Espanya perquè temia que influís en la seva filla, així que va marxar cap a l’Índia i va conviure amb un gurú. Venia de tant en tant, però era molt sincera i ficava la pota”.

Curiosa fotografía de la reina Victoria Eugenia junto a la reina Federica de Grecia, la entonces princesa Sofía y sus bisnietos, los infantes Elena, Cristina y Felipe. Fue tomada a mediados de 1968 en Vieille Fontaine, la residencia de la viuda de Alfonso XIII en Lausana (Suiza). pic.twitter.com/R5XcmGroNl — Victoria Eugenia de Battenberg (@EnaDeBattenberg) December 28, 2021

La mare de Sofia de Grècia, morta després d’una operació estètica

Sempre s’ha dit que ella va ser el principal suport de Sofia, una teoria que Pilar Eyre comparteix: “Mai no ha tingut ningú tan a prop i que li hagi donat tants consells com a la seva mare. El 1981, un any convuls a Espanya, Joan Carles i Sofia van fer molts viatges i és per això que Federica va venir a Madrid i va ajudar-los a cuidar els nens mentre ells eren fora. Un temps després li va dir a la filla que es volgués fer una operació d’estètica, el que volia fer per estar atractiva per al seu gurú”.

Joan Carles, Sofia i les filles van marxar a la Vall d’Aran un cap de setmana. Mentrestant l’àvia va quedar-se a La Zarzuela amb Felip, ja que el divendres ella tindria l’operació estètica en què es trauria uns petits embalums a sota dels ulls: “Ella volia un temps sense pensar i va demanar que l’adormissin del tot amb anestèsia total, quan no era necessari. Sofia s’estava maquillant quan va aparèixer Joan Carles a l’habitació amb una cara molt seriosa. A ella se li va parar el cor pensant que podria haver passat alguna cosa al fill i, en aquell moment, l’emèrit li va dir que la mare havia tingut una complicació durant l’operació. Ella va espantar-se i va haver d’anar cap a Madrid perquè era greu. Doncs bé, ella ja havia mort perquè li va donar un atac de cor després de l’anestèsia. Joan Carles no va atrevir-se a dir-li que havia mort, però li va dir que ell s’havia de quedar allà”.

Sofia no sabia què fer, però finalment va marxar amb les filles cap a Madrid. En arribar a València per fer l’escala, un membre de l’exèrcit li va donar el condol i ella va saber que la mare havia mort. Va agafar un avió cap allà: “Li devia passar pel cap tot el que havia viscut amb la mare, un desterrament de quatre anys en els quals van viure a 21 cases diferents perquè la seva era una monarquia molt pobra i el suport que li va donar quan Sofia va descobrir Joan Carles en braços d’una altra dona”.

Durant aquell vol després de la mort de la mare no la van sentir plorar, expliquen, però sí que hauria demanat que apaguessin les llums quan va aterrar: “No volia plorar davant de ningú. Va trobar-se el cadàver de la mare, va resar per ella i van exposar el seu cos en un dels salons de La Zarzuela durant uns dies com marca la tradició grega. Els nets, abans d’anar cap a l’escola, passava pel lloc on estava l’àvia i la saludava”.

Sofia s’hauria quedat molt sola des de llavors, ja que la mare era una de les poques persones en qui confiava. Sense relació amb el marit, sense pràcticament amigues i amb una relació freda amb les filles i els nets; ara mateix només li queda la companyia de la seva germana Irene. L’emèrita està sola, un sentiment trist que sembla que l’acompanya des de fa més de 40 anys.