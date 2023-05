Sofia de Borbó celebra l’aniversari en una festa secreta i sense mòbils

Sofia de Borbó ha tingut una festa d’aniversari secreta aquest cap de setmana. Els jardins del palau de La Zarzuela s’han omplert de convidats entre els quals hi havia les seves millors amigues i també membres de la família materna com Paloma Rocasolano. Cap d’ells no podia parlar públicament sobre aquesta reunió informal, un hermetisme que no s’entén i que allunya encara més la família reial de la resta de mortals. És lògic que la noia vulgui celebrar els 16 anys, per què s’ha de mantenir en secret?

Informalia ha pogut saber que la festa va estar marcada per “un hermetisme enorme” i que els convidats tenien una prohibició: “No podien tenir el mòbil a sobre“. Tot respon al desig dels Borbons de mantenir la vida privada lluny dels focus, el que ha fet que molts els critiquin.

En aquesta ocasió, la principal absència va ser la d’Elionor. La germana gran de Sofia està molt unida a ella, però es trobaria enmig dels exàmens finals a Gal·les i no hauria pogut viatjar a Espanya en aquest pont. Això sí, afirmen que l’hauria felicitat “via Skype”.

Així serà el futur de Sofia de Borbó, la filla petita de Felip i Letícia

Cal recordar que la petita seguirà els seus passos i el pròxim mes d’agost es traslladarà fins allà per començar el Batxillerat en el mateix centre que l’ha cursat la primogènita: “Està feliç amb realitzar allà els seus estudis internacionals perquè també volia fer els estudis superiors fora. Encara és aviat per decidir-se, però sembla que vol decantar-se per la branca de ciències”.

Abans d’això, però, haurà d’acomiadar-se de l’escola madrilenya en la qual ha estudiat tots aquests anys. El pròxim 25 de maig celebrarà la confirmació religiosa, el punt final de l’educació obligatòria. La noia acudirà a un retir espiritual amb els companys, una mena de colònies que li serviran per dir adeu a aquells que han estat els seus companys fins ara.