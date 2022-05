Antonio David Flores fracassa en el seu últim projecte professional

Antonio David Flores va ser acomiadat de Sálvame el març del 2021, moment en què Telecinco va començar a emetre el documental de Rocío Carrasco. La. seva ex el va deixar verd, fins al punt d’acusar-lo públicament de maltractar-la i mentir durant molts anys. Ella no tenia proves, ja que no ho ha pogut demostrar en els judicis en què s’han enfrontat. No obstant això, la cadena decidia posar-se al seu costat i feia fora el tertulià de manera improcedent. Antonio David, com és lògic, va denunciar la productora i va guanyar el judici. Li hauran de pagar molts diners, però fins ara encara no ha cobrat res. De què ha viscut aquests mesos? Com ha pogut fer front a les despeses tenint en compte que s’ha separat i ara no compta amb l’ajuda econòmica d’Olga Moreno?

El seu primer moviment en ser acomiadat va ser interposar la demanda contra el programa. Un cop la causa judicial ja estava encaminada, va pensar quina podria ser la seva estratègia. En un primer moment, tots els programes de televisió van posicionar-se en contra i ningú no li donava feina. Desesperat, va decidir crear-se el seu propi lloc de treball. Com? A través de la creació d’un canal de Youtube propi. Aquesta era una manera ràpida de tenir una ocupació i poder guanyar una mica de diners a través de la publicitat que afegís als vídeos. En un principi mai no es cobra molt, però sabia que podria fer-se ric si aconseguia molts seguidors. El problema? Que no ho feia, més aviat tot el contrari.

El canal de Youtube d’Antonio David Flores perd interès

Des de l’octubre ha publicat 80 vídeos, però cap d’ells no ha estat un gran èxit. Les primeres setmanes encara sí generava cert interès, ja que aquesta era l’única manera de sentir-lo. Ara que el tema ha perdut expectació mediàtica, el que hagi de dir interessa cada cop menys. Prova d’això són les xifres de subscriptors i visualitzacions que està fent aquestes darreres setmanes. La revista Semana ha tingut accés a l’evolució, encara que ell ha fet que aquests números no siguin visibles a simple vista. I què han descobert amb la seva anàlisi? Bàsicament, que Antonio David està intentant ocultar la gran davallada que ha experimentat el seu canal.

Sis mesos després de crear el canal de Youtube, aquest aparador ha perdut un 66,7% de les persones subscrites. A més a més, els seus vídeos es veuen un 25% menys que el mes passat… quan llavors ja no eren uns números massa bons. La corba és clarament descendent, ja que a finals de l’any passat aconseguia tres milions de visualitzacions al mes i ara ni tan sols arriba al milió. Sembla que ja no fa tanta gràcia ni genera tant d’interès sentir-lo defensar-se de les acusacions que continuen fent contra ell a Telecinco.

El tertulià ha de buscar una altra feina

I davant d’aquesta davallada, quines opcions té? Tenint en compte que aquesta és la seva única font d’ingressos actualment, queda clar que haurà de reaccionar per intentar que els ingressos remuntin. Una carta que podria jugar seria la d’intentar canviar el contingut del canal, fer-lo més atractiu per a l’espectador. També podria publicar vídeos amb més constància, ja que actualment no publica tant com abans i això pot haver provocat que la gent s’oblidi del seu canal.

Des que el fessin fora de Sálvame no ha tornat a treballar a televisió, una opció que continua semblant inviable. Resulta un misteri què farà a partir d’ara en veure que el canal de Youtube ha deixat de ser una bona font d’ingressos. Caldrà que busqui feina en algun lloc o que intenti pactar una col·laboració amb alguna productora. La seva credibilitat i imatge pública continuen bastant enfonsades, per això, així que no serà fàcil tornar a triomfar.