La consejera de Educación, Esther Niubó, ha admitido que el acuerdo firmado el mes pasado con los sindicatos –del cual el mayoritario USTEC finalmente se ha desmarcado– no acaba con el “malestar de fondo” que se respira en las aulas. La consejera ha reconocido, cuestionada por la CUP en el Parlamento, que la crisis educativa se escapa de los márgenes de la mesa sectorial –el espacio de encuentro con los sindicatos– y ha apostado por abrir un “nuevo canal” que permita “canalizar la mejora del sistema educativo a través de una deliberación pública”.

Niubó, que no ha dado detalles concretos de cómo se articulará esta nueva vía de escucha, ha apuntado que los espacios de encuentro con los sindicatos “son necesarios”, pero que el malestar de la comunidad educativa “no se agota en la negociación laboral”. En este sentido, se ha mostrado abierta a encontrarse con “el conjunto de centros” que quieran «compartir» con el departamento «una reflexión profunda».

Previamente, la diputada de la CUP Pilar Castillejo le ha reprochado que el nuevo presupuesto –que debería aprobarse próximamente con los votos de ERC y Comuns– no incorpora una partida extra que permita desbloquear el conflicto educativo. Niubó ha cuestionado la afirmación, señalando que, respecto al último presupuesto de Pere Aragonès, las cuentas actuales incrementarán un 24% la partida destinada a educación. Es, en todo caso, la misma partida que se preveía en los primeros presupuestos de Salvador Illa (8.356 millones), que finalmente fueron retirados el pasado marzo para renegociarlos con ERC.

Esther Niubó y el presidente Salvador Illa llegando al Consejo Ejecutivo el día que la consejera se reincorporaba / ACN

La diputada de la CUP ha reprochado a Niubó que no quiera reconocer “que se ha equivocado” con el primer acuerdo, solo ratificado por UGT y CCOO, y también con el segundo, que los docentes han rechazado de forma mayoritaria en una consulta. “Lo que vivimos la gente en la calle es que llega el final de curso, el conflicto continúa abierto y llegaremos a septiembre con las aulas en pie de guerra. No, no tienen un buen acuerdo”, ha cuestionado Castillejo en la sesión ordinaria del Pleno del Parlamento.

Los docentes continúan movilizados

Después de la manifestación del pasado domingo, que reunió a miles de personas de diferentes entidades y sectores sociales en el corazón de Barcelona, los sindicatos han abierto una nueva ronda con los claustros y las asambleas docentes para ver qué línea seguir de cara a septiembre, en que se prevén nuevas movilizaciones. Los mensajes de los últimos días apuntan a nuevas reclamaciones más estructurales que dejen atrás la mejora salarial y que se centren en una inversión general que se aproxime al 6% del PIB que exige la Ley Catalana de Educación (LEC).