Empeora aún más la guerra en el clan familiar de los Beckham. La reconciliación de Brooklyn con los padres parece cada vez más imposible, teniendo en cuenta que acaban de sumar otro capítulo bastante desagradable. Todo comenzó cuando el hijo de David y Victoria Bekcham los acusó, públicamente, de no tratar bien a su esposa. El día del enlace matrimonial habría estallado todo por los aires por la actitud de la diseñadora, que habría demostrado que estaba en contra de esa unión y Brooklyn no los perdona. Mientras que ellos creen que está «manipulado» por Nicola Petz -que no los soporta-, Brooklyn defiende que ellos han difundido informaciones negativas sobre ella para perjudicar la relación.

Aún muchos recuerdan el comunicado incendiario que publicó Brooklyn a principios de año, cuando abrió el cajón de la mierda contra los padres. ¿La imagen que vino a describir? Que eran unos «controladores» y que eran capaces de «cualquier cosa» para priorizar su marca: «Su reputación va por encima de las relaciones personales».

El hijo tampoco acudió a la fiesta por el 50 aniversario de David Beckham | Instagram

El último gesto de David y Victoria Beckham que ha enfadado a Brooklyn

Los padres han intentado reconducir las cosas muchas veces, tal como han confirmado fuentes cercanas a los Beckham. Ahora bien, el joven no quiere ceder y continúa muy enfadado. Este fin de semana, se ha vuelto a hacer evidente que aún estamos lejos de un final feliz… si es que acaba habiéndolo. Le han hecho entrega de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a David Beckham y los más optimistas creían que, un hecho tan importante, ablandaría el corazón de su hijo. Pues no… Todo lo contrario, de hecho, porque ha aparecido una foto en la prensa que lo ha vuelto a dinamitar todo.

Las revistas americanas han compartido una foto de la pequeña de la familia, Harper Beckham, acudiendo a la mansión de su hermano para intentar acercar posturas. El problema es que Brooklyn, que ahora lo ve todo de manera rebuscada, ha acusado a los padres de avisar a los fotógrafos para que captaran la foto. Así lo ha asegurado su representante en unas declaraciones a Hello!: «El hecho de que hubiera fotógrafos allí cuando fue a entregarle la carta en mano lo dice todo, estaba todo preparado y orquestado para que lo captaran las cámaras«. Los ha acusado de utilizar a la hermana en una «estrategia» que, nuevamente, no ha funcionado.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan los votos sin la familia de él | Europa Press

Brooklyn no se encontraba en Los Ángeles en ese momento, así que no hubo reencuentro con la hermana adolescente. El chico no quiere reconciliarse con ningún miembro de la familia y, de momento, el mal rollo continuará.